Bulgaristan’dan Türkiye sınırında kritik adım

Avrupa ile Asya arasındaki en yoğun kara geçişlerinden biri olan Kapitan Andreevo-Kapıkule hattında yeni bir dönem başlıyor. Bulgaristan hükümeti, mevcut sınır kapısının kuzeyinde ikinci bir geçiş noktası kurulmasını öngören anlaşma taslağına resmen onay verdi. Karar, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılmasını hedefliyor.

Bulgaristan ve Türkiye sınırı için taslak onaylandı

Bulgaristan Bakanlar Kurulu’nun olağan toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile sınır geçişlerine ilişkin sorunların çözümü amacıyla yeni bir gümrük kapısının açılmasına yönelik anlaşma taslağının kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, yeni geçiş noktasının “Kapitan Andreevo–Kapıkule–Kuzey” adıyla hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Karma komisyon kurulacak

Anlaşma taslağı kapsamında, Bulgaristan ve Türkiye’nin yetkili kurumlarından temsilcilerin yer alacağı bir karma komisyon oluşturulacak. Bu komisyonun, mevcut sınır kapısının kuzeyinde kurulması planlanan yeni geçiş noktasının tüm teknik ve idari ayrıntılarını belirlemesi bekleniyor.

Teknik detaylar masada olacak

Karma komisyonun gündeminde; kara yolu bağlantılarının teknik özellikleri, güzergâhların konumu, sınırla kesişme noktaları, geçiş şeritlerinin sayısı, yeni kontrol alanlarının yeri, altyapı ihtiyaçları ve çalışma rejimi gibi başlıklar yer alacak. Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler ile inşaat sürecine dair teknik parametrelerin de ele alınacağı kaydedildi.

Avrupa’nın en yoğun kara sınırlarından biri

Kapitan Andreevo–Kapıkule hattı, yalnızca Türkiye ile Bulgaristan arasında değil, Avrupa Birliği ile Asya arasındaki en işlek kara geçiş noktalarından biri olarak öne çıkıyor. “AB’yi Asya’ya bağlayan Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı” olarak anılan bölgede atılacak bu adımın, özellikle ticaret ve lojistik trafiğinde önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

