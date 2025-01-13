Barcelona Süper Kupa’yı fantastik bir skorla kazandı 5-2

Real Madrid’i 5-2 yenen Barcelona İspanya Süper Kupası’nın sahibi oldu.

Maç Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri’nde oynandı. Kylian Mbappe, Real’in ilk golünü atarak takımını 1-0 öne geçirmişti.

Ancak maçın sonucu hiç beklenmedik bir şekilde de Barcelona’nın 5-2 galibiyetiyle son buldu.

Carlo Ancelotti, ilk 11’de sürpriz yapmayacağını duyurarak yarı finaldeki takımın sahaya çıkardı. Millî futbolcu Arda Güler, maça yedek olarak başladı.

REAL MADRİD VE BARCELONA İLK 11’LER

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Lamine Yamal, Gavi, Raphinha, Lewandowski..

Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan ve ‘El Clasico’ olarak nitelendirilen karşılaşmaya Suudi Arabistan ev sahipliği yaptı. İspanya Süper Kupası final maçında Barcelona ve Hansi Flick fırtınası esti. Barcelona, karşılaşmanın ilk yarısını 4-1 üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıdaki kırmızı kart nedeniyle yarım saatten fazla bir süre 10 kişi oynayan Barcelona, maçı 5-2 kazandı ve İspanya Süper Kupası’nı havaya kaldıran taraf oldu.

Real Madrid ve Barcelona takımları, İspanya Süper Kupası final maçında, Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi yapılan törende şampiyonluk kupası, stadyuma getirildi, stadyumda ışık gösterileri yapıldı.

‘El Clasico’ olarak tanımlanan Real Madrid ve Barcelona karşılaşmasında ilk golü Real Madrid buldu. 5’inci dakikada Kylian Mbappe takımını öne geçirdi ama bu dakikadan sonra Barcelona fırtınası başladı.

İLK YARI 4-1’LİK FARKLA BİTTİ

22’nci dakikada Lamine Yamal, 36’ncı dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 39’uncu dakikada Raphinha ve 45’inci dakikada Alejandro Balde Barcelona adına golleri kaydeden isimler oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona’nın 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

57’NCİ DAKİKADA BORCELONA 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıya da Barcelona hızlı başladı. 48’inci dakikada Raphinha farkı 4’e çıkaran golü filelerle buluşturdu. Skor 5-1’e geldi. 57’nci dakikada ise VAR kontrolü sonrasında Szczesny, Mbappe’ye faul yaptığı gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

60’ıncı dakikada Rodrygo, farkı 3’e intirdi ve takımı adına ikinci golü attı.

Suudi Arabistan’da Barcelona’nın 5-2 üstünlüğüyle maç sona erdi.

Sezon başı Xavi’nin yerine göreve gelen Hansi Flick Barcelona ile ilk kupasını kazandı.