Suriye’nin Yeni Lideri Ahmed el-Şaraa: Ülke savaşla tükendi

Suriye’nin de facto lideri Ahmed el-Şaraa, BBC’ye verdiği röportajda ülkenin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) grubunun lideri olan Şaraa, yaklaşık iki hafta önce Beşar Esad rejimini devirmiş ve ülkenin yeni lideri konumuna gelmişti.

Şaraa, Suriye’nin artık komşuları ve Batı için bir tehdit olmadığını belirterek, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı. “Şimdi, tüm bu olanlardan sonra, yaptırımlar kaldırılmalı çünkü bu yaptırımlar eski rejimi hedefliyordu. Mağdur ile zalim aynı şekilde muamele görmemeli.” dedi.

HTŞ Terör Listesinden Çıkarılmalı

Ahmed el-Şaraa, liderliğini yaptığı HTŞ’nin terör örgütü listesinden çıkarılması gerektiğini savundu. HTŞ, Birleşmiş Milletler, ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından terör örgütü olarak tanınıyor. Ancak Şaraa, HTŞ’nin bir terör örgütü olmadığını ve sivilleri hedef almadıklarını iddia etti.

“Afganistan’a Dönmeyeceğiz”

Şaraa, Suriye’nin Afganistan’a dönüşeceği yönündeki iddiaları da reddetti. “Afganistan kabile toplumuna dayanır, ancak Suriye’nin farklı bir zihniyeti var.” diyerek, ülkedeki geleneklerin ve yönetim yapısının farklı olduğunu vurguladı.

Kadınların Eğitimi ve Yeni Anayasa

Kadınların eğitim hakkına destek verdiğini belirten Şaraa, kuzeybatıdaki İdlib’de 8 yıldır üniversitelerin faaliyet gösterdiğini ve bu üniversitelerdeki öğrencilerin %60’ından fazlasının kadın olduğunu ifade etti.

Yeni bir anayasa hazırlanacağını söyleyen Şaraa, “Suriye’de bir hukuk komitesi oluşturulacak ve bu komite, anayasayı yazacak. Her yönetici veya başkan, bu yasalara uymak zorunda olacak.” dedi.

Alkol Tüketimi Konusunda Belirsizlik

BBC’nin alkol tüketiminin yasaklanıp yasaklanmayacağı sorusuna Şaraa, “Bu konuda konuşma hakkım yok çünkü bu bir yasal mesele.” yanıtını verdi. Bu konuda kararın yeni anayasayı yazacak hukuk komitesine ait olacağını belirtti.

Şaraa, röportaj boyunca sivil kıyafetler giymesi ve sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Ancak birçok Suriyeli, onun grubunun radikal geçmişiyle tamamen bağını koparıp koparmadığına dair şüphelerini sürdürüyor.

Yeni Suriye’nin nasıl bir yönetime sahip olacağı, önümüzdeki birkaç ay içinde atılacak adımlarla daha net anlaşılacak.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen yıllık basın toplantısında, Suriye‘nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad’la Moskova’ya geldiğinden bu yana görüşmediğini ancak gerekirse görüşebileceğini söyledi.

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