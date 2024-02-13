Avrupa’nın en tehlikeli şehri Fransa’da

Avrupa’nın birçok şehrinde artık insanlar kendilerini güvensiz hissediyor. Numbeo sitesine göre ise Avrupa’nın en tehlikeli şehri Marsilya oldu.

“Numbeo” veritabanının operatörleri Avrupa’nın en güvensiz şehirlerini geniş bir çalışmayla ele alıyor ve Avrupa’nın en tehlikeli şehirlerini gösteren bir suç endeksi oluşturuyor.

Kullanıcı bilgilerine dayalı küresel bir veri tabanı olan Numbeo, yakın zamanda güncel suç endeksinin yarıyıl sonuçlarını yayınladı.

Bunu yapmak için insanlara sürekli olarak kişisel güvenlik duyguları soruluyor.

Sıralama çeşitli kriterler kullanılarak oluşturulur ve yalnızca anket katılımcılarının öznel algılarına dayanır. Bu bakımdan sonuçlara dikkatle bakılmalıdır.

Dünyanın en tehlikeli şehri Karakas

Numbeo, soygun ve hırsızlıkların yanı sıra ilgili şehirdeki uyuşturucu sorunlarıyla ilgili endişeleri sordu.

Ayrıca ten rengi, etnik köken, cinsiyet veya din nedeniyle fiziksel saldırıya uğramaktan korkup korkmadıkları da soruldu. Şirketin kendi bilgilerine göre sıralamada yalnızca yeterli anket katılımcısının bulunduğu şehirler yer alıyor.

Endeks, küresel sıralamada Karakas’ın dünyanın en tehlikeli şehri olduğunu belirledi.

Venezuela’nın başkentinde hesaplanan suç endeksi 82 ​​ile diğer yerlerden daha yüksek. Peki ya Avrupa’da? Burada hangi şehirler özellikle tehlikeli olarak algılanıyor?

Suç endeksine göre Avrupa’nın en tehlikeli şehirleri

Fransa’nın güneyindeki liman kenti Marsilya, Numbeo’nun altı aylık raporunda Avrupa’nın en tehlikeli şehirleri arasında ilk sırada yer aldı.

Marsilya’nın suç endeksi 65,2 ve bu da yüksek kabul edilmekte.

Özellikle uyuşturucu tüketimi ve kaçakçılığına ilişkin sorunların yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Tıpkı vandalizm ve hırsızlık, şiddet içeren suçlar, yolsuzluk ve rüşvet gibi.

Ankete katılanların çoğu, geceleri Marsilya’da yalnız yürümek konusunda isteksiz olduklarını da söyledi.

Hatta gün içinde şehirde yürürken duyulan güvenlik hissi bile yalnızca “orta” olarak değerlendirildi.

Numbeo’nun anket sonuçları, ” Frankfurter Allgemeine Zeitung “da yer alan ve Marsilya’daki uyuşturucu kaçakçılığı ve çete savaşlarıyla ilgili sorunların geçtiğimiz yıl kötüleştiğini belirten bir raporla örtüşüyor.

Yalnızca 2023 yılında Fransa’nın ikinci büyük şehrinde uyuşturucuya bağlı olaylarda 49 kişi öldü; bu rakam önceki yıllara göre çok daha fazla.

Ayrıca 18’i çocuk 118 kişi de yaralandı. 2022’de 32 ölü ve 33 yaralı vardı.

Marsilya çok güzel – eğer doğru bölgelerde kalırsanız

“2021’de Marsilya’daydım ve kısmen hemen yanıbaşımızdaki güzel Calanques Milli Parkı sayesinde Fransız liman şehrine aşık oldum. Ancak şunu da itiraf etmeliyim ki, Marsilya’da çok sayıda evsiz insan olduğunu ve bazı bölgelerin gerçekten güvensiz göründüğünü fark ettim. Örneğin bir akşam arkadaşımla birlikte Palais Longchamp’tan Arenc semtindeki bir restorana doğru yürüdük; bu başlangıçta iyi bir fikir gibi görünse de tam tersi olduğu ortaya çıktı. Eski püskü arka bahçeleri olan kirli ara sokaklardan geçtik, sayısız gizemli figürün ve birçok hayat kadınının yanından geçtik. Bir kadın olarak burada yalnız kalmadığım için gerçekten çok mutlu oldum. Ancak Marsilya’da geçirdiğimiz süre boyunca bu sadece bu deneyim olarak kaldı. Dinlendirici bir tatil kesinlikle mümkün; sadece hangi bölgelerden kaçınmanız gerektiğini bilmeniz yeterli.” Larissa Königs, TRAVELBOOK Editörü

Avrupa’nın en tehlikeli ikinci şehri İngiltere’de

Numbeo’ya göre Avrupa’nın Marsilya’dan sonra en tehlikeli ikinci şehri İngiltere’nin Coventry şehri.

Londra’nın yaklaşık 150 kilometre kuzeybatısında yer alan sanayi şehrinin suç endeksi 65,2 olup, Marsilya’nın biraz altındadır.

Anket katılımcıları burada da uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla bağlantılı sorunların yanı sıra vandalizm, hırsızlık ve şiddet içeren suç korkusunu da yüksek olarak değerlendirdi.

Numbeo sıralamasındaki diğer sonuçlar

Numbeo’nun Avrupa’daki tehlikeli şehirlere ilişkin yarı yıllık raporunda üçüncü sırayı İngiltere’nin Birmingham şehri aldı.

Uyuşturucu suçları, vandalizm, hırsızlık ve silahlı soygun gibi şiddet içeren suçlar buradaki en büyük sorunlar arasında yer alıyor.

Avrupa’nın en tehlikeli 10 şehri

Marsilya, Fransa

Coventry, İngiltere

Birmingham, İngiltere

Napoli, İtalya

Montpellier, Fransa

Katanya, İtalya

Grenoble, Fransa

Liege, Belçika

Paris, Fransa

Malmö, İsveç

Numbeo’nun metodolojisinin eleştirisi

Numbeo’nun verileri dikkatle ele alınmalıdır. Dünya çapındaki herkes veritabanını bilgiyle doldurabilir.

Numbeo, insanların ortalamadan farklı büyük miktarda veri girmesi gibi olası suiistimalleri önlemek için anketleri filtrelediğini söylese de veriler bir bütün olarak doğrulanamıyor.

İlgili şehirlerdeki suç vakalarına ilişkin resmi verilerin neden suç endeksine dahil edilmediği sorusu da ortaya çıkıyor.

Numbeo şöyle yazıyor:

“Bazı ülkelerde hükümetlerin kişi başına rapor edilen suç sayısına dayalı ayrıntılı istatistikleri var. Bu anketler özellikle bu ülkedeki iki şehir arasındaki suçları karşılaştırmak için çok uygundur, ancak aşağıdaki nedenlerden dolayı ülkeler arası karşılaştırma için pek uygun değildir: Bazı ülkelerde insanların bir suçu bildirme olasılığı diğer ülkelere göre çok daha yüksektir. Veriler devlet kurumları tarafından tahrif edilebilir ve veriler dünyanın çoğu için mevcut değildir.”

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