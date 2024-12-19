TÜRK-İŞ’in asgari ücret talebi belli oldu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için taleplerini açıkladı. Sendika, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı ile 29 bin 583 TL olmasını talep etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugünkü toplantısında da rakam gündeme gelmedi.

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ’in herhangi bir rakam talep etmemesi tepkiye neden olurken sendika yazılı bir açıklama yaparak işçi tarafının talep ettiği rakamın bugün saat 16.00’da kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Daha sonra TÜRK-İŞ şu açıklamayı yaptı:

Gazetecilerin karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, söz konusu rakamın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılan 4 işçi temsilcisi tarafından belirlendiğini bildirdi. Enflasyon oranı üzerine refah payoı eklenmeden yapılacak zammın yeterli olmayacağını belirten Atalay, işçilerin talep ettiği asgari ücretin 29 bin 583 TL olduğunu kaydetti.

Ergün Atalay, şunları söyledi:

“Asgari ücretin belirlenmesinde anti demokratik, 12 Eylül’den kalma bir yapı var. Bizim dışımızda HAK-İŞ ve DİSK de var. Buraya gelmeden önce onlarla da görüşüp, fikirlerini aldım. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugüne kadar 3 toplantı yaptı ancak bir rakam çıkmadı. Maalesef çalışanların çoğu artık asgari ücret alıyor, şu anda asgari ücret geçim ücreti olmuş durumda.

Asgari ücret büyük oranda özel sektörü ilgilendiriyor.

Ülkede kirada, doğalgazda, gıdada, eğitimde fiyat artışları ortada. Şu anda asgari ücretin alım gücü 11 bin lira civarına düşmüş durumda. Alım gücü emeklinin de, kamu işçisinin de düştü. Şu anda herkes bir rakam veriyor. Benim önümde 50.000 TL, 36.000 TL, 32.000 TL ve 28.000 TL’lik rakamlar da var.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu olarak ise asgari ücret talebimiz en az 29 bin 583 liradır. Yüzde 45 zam artı yüzde 20 refah payı olarak bu rakamı belirledik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hep diyor ya ‘ekonomi iyiye gidiyor, büyüyoruz’ diye, o zaman versinler refah payını, büyüyorsak ver arkadaş.”

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.