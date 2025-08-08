ABD’den Maduro’nun yakalanması için rekor ödül

ABD hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanması ve tutuklanması için bilgi sağlayanlara yönelik ödül miktarını iki katına çıkardı. ABD Başsavcısı Pamela Bondi, mevcut 25 milyon dolarlık ödülün 50 milyon dolara yükseltildiğini duyurdu. Bondi, Maduro’yu Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi suç örgütleriyle bağlantılı olmakla suçladı.

Maduro hakkında ABD’nin suçlamaları

Bondi, Maduro’nun uzun süredir “Cartel de los Soles” adlı uyuşturucu kaçakçılığı yapılanmasının liderlerinden biri olduğunu öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, Narkotik Ödül Programı kapsamında bu adımı “uluslararası suçla mücadelede” önemli bir hamle olarak tanımladı.

Bondi, X platformunda paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“DEA, Maduro ve ortaklarıyla bağlantılı 30 ton kokain ele geçirdi, bunların yaklaşık yedi tonu doğrudan Maduro ile bağlantılı.”

Caracas’tan sert tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, ABD’nin kararına sert tepki gösterdi. Gil, açıklamasında şunları söyledi:

“Biz onun (Bondi’nin) ülkesinden organize edilen terörist komploları ortaya çıkarırken, bu kadın Venezuela’da yenilgiye uğramış aşırı sağcıları memnun etmek için medya şovuna çıkıyor. Vatanımızın onuru satılık değildir. Bu kaba siyasi propaganda operasyonunu kınıyoruz.”

Ayrıca ABD’nin hamlesini “bugüne kadar görülen en saçma sis bulutu” olarak nitelendiren Gil, Bondi’yi “çaresiz bir dikkat dağıtma” girişiminde bulunmakla suçladı.

ABD-Maduro olayının arka planı ne?

ABD, 2020’de Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgilere 15 milyon dolar ödül koymuştu. Bu miktar Ocak 2025’te 25 milyon dolara çıkarılmıştı. Washington yönetimi, Maduro’yu yıllardır uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve muhalefeti bastırmakla suçluyor.

Geçmişte, ABD Adalet Bakanlığı Maduro’nun Kolombiya’daki FARC örgütüyle işbirliği yaparak “ABD’yi kokainle doldurmak” amacıyla hareket ettiğini iddia etmişti.

