Jeff Bezos Destekli Test Şirketi Halka Arz Oluyor

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan fon alan ABD merkezli kanser testi girişimi Grail Inc, ABD’deki ilk halka arzı için başvurusunu tamamladı.

Grail; ARCH Venture Partners, Sutter Hill Ventures ve Jeff Bezos’un girişim yatırım fonu Bezos Expeditions’ın yatırımlarıyla 2016 yılında gen sıralama şirketi Illumina Inc tarafından kuruldu.

Erken evre kanserleri belirlemek için bir kan testi geliştiren şirketin yaptığı başvuruya göre Illumina, Grail’in %14,6’lık payıyla çoğunluk hissedar durumunda.

Şirket hisselerini Nasdaq’ta “GRAL” kısaltma sembolü altında listelemek için başvuruda bulundu.