Iga Swiatek, Wimbledon’da şampiyon

Iga Swiatek oyun bile vermedi

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası Wimbledon’ın tek kadınlar finalinde dünya 4 numarası Iga Swiatek ile 12’nci basamakta yer alan Amanda Anisimova karşılaştı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Merkez Kort’ta oynanan mücadelenin ilk setini Swiatek rahat bir oyunla 6-0 kazandı. İkinci sette de rakibine şans tanımayan Swiatek, 6-0’la seti noktaladı ve maçı 2-0 kazanarak turnuvayı şampiyonlukla noktaladı. Daha önce iki setin de 6-0 sonuçlandığı Wimbledon finali 1911 yılında oynanmıştı. Dorothea Lambert Chambers, rakibi Dora Boothby’i oyun vermeden mağlup etmişti.

Swiatek’in 6. Grand Slam’i

Polonyalı tenisçi Iga Swiatek bu galibiyetle kariyerindeki 6. Grand Slam zaferini elde etti. Swiatek daha önce 4 Roland Garros ve 1 ABD açık şampiyonluğu yaşadı. 24 yaşındaki raket, Wimbledon’da ise çeyrek final seviyesine kadar çıkabilmişti.