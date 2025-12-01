Trump, MR sonuçlarını açıklamaya hazır!

ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayında yapılan sağlık taramasında çekilen MR’a ilişkin soruları yeniden gündeme taşıdı. Florida’dan Washington’a dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, görüntüleme sonuçlarının “kusursuz” olduğunu söyleyerek talep edilmesi hâlinde raporu yayımlayacağını ifade etti. Beyaz Saray ise MR’ın neden çekildiği ve vücudun hangi bölgesine uygulandığı konusunda detay vermemeyi sürdürüyor.

Trump: Sonuçlar mükemmel, isterseniz açıklarım

Trump, uçağa binişi sırasında gazetecilerle yaptığı kısa sohbette, “Eğer açıklanmasını istiyorsanız, açıklarım” dedi. MR’ın neden çekildiği sorusuna net bir yanıt vermeyen Trump, sonuçların tamamen normal olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray sessiz: MR neden çekildi?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Walter Reed Ulusal Askerî Tıp Merkezi’nde “rutin yıllık fizik muayenenin bir parçası olarak ileri görüntüleme tetkikleri” yaptırdığını belirtmişti. Leavitt, “Başkanın sağlık durumu olağanüstü derecede iyi” ifadesini kullanırken, MR’ın hangi bölge için çekildiği konusunda bilgi vermedi.

Trump: Vücudumun neresine çekildiğini bilmiyorum

Trump, MR’ın hangi bölgeyi kapsadığı sorulduğunda, “Hiçbir fikrim yok. Sadece MR çekildi. Beyin değil çünkü bilişsel test yaptım ve onu da başarıyla geçtim” sözleriyle yanıt verdi.

