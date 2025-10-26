En Son Haberler

PKK Türkiye’den çekildi: ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde yeni dönem

Terör örgütü PKK, Kuzey Irak’ta yaptığı açıklamayla Türkiye sınırları içindeki tüm faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Açıklamada, “Ortadoğu’daki çatışmaların Türkiye ve Kürtlerin geleceğini tehdit eder hale gelmesi üzerine başlayan süreç, kritik bir aşamada” denildi.

PKK, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısının sürecin temelini oluşturduğunu belirterek, “Türkiye’de barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir irade ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Tüm PKK güçleri Türkiye’den çekiliyor

PKK, Türkiye’de çatışma riski oluşturan tüm güçlerini sınır dışına çektiğini açıkladı. “12. Kongre Kararları çerçevesinde Önder Abdullah Öcalan’ın onayıyla geri çekilme sürecini başlattık” denilen açıklamaya, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 25 örgüt mensubu katıldı.

Silah bırakma süreci Süleymaniye’de başladı

“Terörsüz Türkiye” sürecinin ilk somut adımı 11 Temmuz’da Süleymaniye’de atıldı. Saat 11.22’de örgütün ilk grubu silahlarını bırakarak imha etti. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da yer aldı.

AK Parti’den ilk açıklama: Somut bir sonuç

PKK’nın çekilme duyurusunun ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

PKK’nın çekilme kararı, ‘Terörsüz Türkiye’ yol haritasındaki ilerlemenin somut bir sonucudur. Süreç, ana hedef doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir.”

Uzman değerlendirmesi: Süreç dikkatle yürütülmeli

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN Türk yayınında yaptığı değerlendirmede, sürecin tarihi bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekti:

“Bu açıklamayla birlikte PKK’nın Türkiye’den tamamen çekileceğini ve ülkede artık hiçbir terörist unsurun kalmayacağını anlıyoruz. Ancak sürecin hızlanması için bazı hukuki adımların atılması gerektiği belirtiliyor.”

Başbuğ, sürecin dış müdahalelerle sabote edilmemesi gerektiğini vurguladı:

“50 yıllık bir terör sürecini bitirmek kolay değil. Bundan çıkar sağlayan güçler engel olmaya çalışacaktır. O yüzden süreç dikkatle yürütülmeli.”

Hukuki ve siyasi adımlar beklentisi

PKK, 12. Kongre’de alınan fesih kararına bağlı olduklarını yineleyerek, “Sürecin tamamlanması için gerekli hukuki ve siyasi adımların gecikmeden atılması gerekir” açıklamasında bulundu.

