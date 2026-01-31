ABD Adalet Bakanlığı Epstein dosyalarında milyonlarca yeni belge yayımladı

ABD Adalet Bakanlığı, milyarder finansçı Jeffrey Epstein’ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlarıyla bağlantılı soruşturmaya dair kapsamlı bir belge paketini daha yayımladı. Yeni açıklanan dosyalar, Epstein’ın siyasi, ekonomik ve sosyal çevresiyle kurduğu ilişkileri yeniden gündeme taşıdı.

3 milyondan fazla belge paylaşıldı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, soruşturma dosyalarından 3 milyondan fazla sayfa belgeyle birlikte 2 bini aşkın video ve 180 binden fazla görselin yayımlanacağını açıkladı. Belgelerin, Aralık ayında yapılan ilk açıklamada kamuoyuna sunulmayan dosyaları da içerdiği belirtildi.

Epstein dosyalarında ünlü isimlerle yazışmalar yer aldı

Açıklanan belgelerde, Epstein’ın geçmişte temas kurduğu bazı tanınmış isimlere ilişkin yazışmalar da yer aldı. Dosyalarda, eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor, iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton’a ilişkin çok sayıda atıf bulunduğu aktarıldı.

Belgelerde ayrıca Epstein ile Musk arasında Karayipler’deki adalara yönelik ziyaret planlarını içeren yazışmalar yer aldı. Ziyaretlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair net bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

“Şeffaflık Yasası” kapsamında yayımlandı

Belgeler, kamuoyunda uzun süredir tartışılan Epstein dosyalarının açılmasını zorunlu kılan Epstein Files Transparency Act kapsamında yayımlandı. Yasanın, Epstein ve eski partneri Ghislaine Maxwell hakkındaki tüm devlet kayıtlarının kamuoyuna açılmasını hedeflediği belirtildi.

Trump ve Clinton’a yönelik iddialar

Dosyalarda Trump’a ilişkin binlerce atıf bulunduğu, bunların büyük bölümünün haber paylaşımları, politik yorumlar ve ihbar hatlarına yapılan doğrulanmamış bildirimlerden oluştuğu aktarıldı. Kamuoyuna açık ifadelerde, Epstein mağdurlarının Trump veya Clinton hakkında doğrudan suçlamada bulunmadığı da vurgulandı.

Epstein dosyaları yeniden gündemde

2019 yılında New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan Epstein’ın ölümü ve bağlantıları uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu olmayı sürdürüyor. ABD Adalet Bakanlığı, yeni belge açıklamasının şimdiye kadarki en kapsamlı dosya paylaşımı olduğunu bildirdi.

