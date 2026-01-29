Alex Pretti’nin ölümünden günler önce ICE ile yaşadığı arbede görüntülere yansıdı

ABD’nin Minnesota eyaletinde sınır devriyesi tarafından öldürülen 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin, ölümünden kısa süre önce federal göçmenlik ajanlarıyla yaşadığı fiziksel müdahaleye ilişkin görüntüler kamuoyuna yansıdı. 13 Ocak’ta kaydedilen videolar, Pretti’nin bir protesto sırasında yere yatırıldığını ve ardından serbest bırakıldığını gösteriyor.

Alex Pretti’nin görüntülerde silahına uzandığına dair bir an yok

Ortaya çıkan iki ayrı videoda, Pretti’nin federal araçlara bağırdığı, bir SUV’un arka stop lambasına tekme attığı ve hemen ardından maskeli ajanlar tarafından yere yatırıldığı görülüyor. Görüntülerde Pretti’nin belinde silaha benzeyen bir nesne fark edilse de, hiçbir karede silahına uzandığı ya da tehdit oluşturduğu yönünde bir hareket yer almıyor.

O anlarda yaşanan arbedede Pretti’nin montunun üzerinden çıktığı, kısa süre sonra ya kendisini kurtardığı ya da ajanlar tarafından bırakıldığı ve hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Aileye yakın kaynak doğruladı

Aileye yakın bir kişi, görüntülerdeki kişinin Alex Pretti olduğunu ve Pretti’nin bu olayı ailesiyle paylaştığını doğruladı. Söz konusu kişi, hassasiyet nedeniyle isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

Avukattan sert tepki: Bu görüntüler cinayeti meşrulaştıramaz

Pretti ailesinin avukatı Steve Schleicher, ortaya çıkan videoların ölümcül müdahaleyi haklı göstermeyeceğini vurguladı. Yazılı açıklamasında, “Alex, öldürülmesinden günler önce federal ajanlar tarafından şiddete maruz kaldı. Ancak bir hafta önce yaşanan hiçbir olay, 24 Ocak’ta sokak ortasında öldürülmesini haklı çıkaramaz” ifadelerini kullandı.

Ölüm anı: Telefonu elindeydi, sırtından vuruldu

Pretti, 24 Ocak’ta Minneapolis’te ICE ekiplerini cep telefonuyla kayda aldığı sırada yere itildi. Görgü tanıklarının çektiği videolarda, çok sayıda ajan tarafından yere yatırıldığı, bir ajanın belindeki silahı fark edip “Silahı var” diye bağırmasının ardından iki görevlinin ateş açtığı görülüyor.

Yetkililerin aksine, görüntülerde Pretti’nin silahını çıkarmadığı ve vurulduğu anda elinde yalnızca cep telefonu bulunduğu dikkat çekiyor.

Trump yönetiminin açıklamaları tartışma yarattı

Olayın ardından Trump yönetimi yetkilileri, Pretti’nin ajanlara saldırdığını ve silahlı tehdit oluşturduğunu öne sürdü. Ancak hem ölüm anına hem de günler önceki arbedeye ait videolar, bu iddialarla örtüşmüyor

Donald Trump Jr., görüntülerden birini sosyal medya hesabından paylaşarak ironik bir yorumda bulunurken, bu paylaşım tartışmaları daha da büyüttü.

Yeni görüntüler de soruşturma kapsamında

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ortaya çıkan yeni videoların incelendiğini ve olayla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı. Ancak Pretti’yi daha sonra vuran ajanların, bu ilk olayda da görev alıp almadığı henüz netlik kazanmadı.

