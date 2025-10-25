Trump’ın “bir dostu”ndan 130 milyon dolar: Pentagon bağışı onayladı

ABD’de devam eden hükümet kapanmasının etkileri büyürken, Pentagon’un ismi açıklanmayan bir bağışçıdan 130 milyon dolar aldığı açıklandı. Bağışın, maaş alamayan askerlerin ödemelerini karşılamak için kullanılacağı bildirildi. Ancak bu olağan dışı gelişme, etik ve yasal tartışmaları da beraberinde getirdi.

Pentagon’a bağış “bir dosttan” geldi

Başkan Donald Trump, Perşembe günü Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Bir arkadaşımın asker maaşlarını ödememiz için bağışta bulunduğunu” söyleyerek gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. Trump, bağışçının ismini gizli tuttuğunu belirterek, “Tanıdığım en vatansever insanlardan biri” ifadesini kullandı.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, bağışın “savunma bütçesindeki maaş ve hak ödemelerinde yaşanabilecek eksikleri gidermek amacıyla” yapıldığını belirtti ve “Bu destek için minnettarız” dedi.

Kapanmanın gölgesinde maaş krizi

Hükümetin kapanması 24. gününe girerken, Beyaz Saray ile Kongre arasında anlaşma sağlanamadı. Geçtiğimiz hafta Trump yönetimi, asker maaşlarını ödeyebilmek için araştırma ve geliştirme fonlarından 6,5 milyar dolar aktarmıştı. Yeni maaş dönemi yaklaşırken bu yöntem yeniden uygulanıp uygulanamayacağı belirsizliğini koruyor.

Uzmanlara göre 130 milyon dolar, asker maaşlarını karşılamak için gereken milyarlarca doların yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Trump ise bağışın “oluşabilecek açığı kapatmak için” yapıldığını savundu.

Etik tartışmalar büyüyor

Uzmanlar, söz konusu bağışın şeffaflık ve yasal uygunluk açısından sorunlu olabileceğini belirtiyor. Kamu Hizmetleri Ortaklığı Başkanı Max Stier, “Bu durum, ordu maaşlarını ödemeyi sanki birinin hesabını kapatması gibi gösteriyor” dedi.

Pentagon’un iç yönetmeliğine göre, 10 bin doları aşan bağışların kabulü öncesinde etik görevliler tarafından bağışçının herhangi bir ihale, dava veya çıkar ilişkisi olup olmadığının incelenmesi gerekiyor.

