Epstein’in evini aradılar. 10 gün sonra öldüler

Epstein’e dokunan yanıyor

Epstein Davası’nda Milanolu General Carmine Sepe’den ilginç bir çıkış geldi.

20 Şubat’ta İtalyan General Carmine Sepe, davanın Paris boyutuna değindi:

“23 Eylül 2019’da Paris‘teki Epstein’ın dairesine giren Fransız müfettişler, 3 Ekim’de Paris Polis Merkezi’ndeki saldırıda hayatlarını kaybetti”

“Dört polis memuru, 23 Ağustos 2019’da Paris savcılığı tarafından tekrarlanan tecavüz ve cinsel saldırılar nedeniyle açılan soruşturmanın bir parçası olarak 23 Eylül 2019’da Jeffrey Epstein’in Paris’teki dairesini inceledi; canavarın inine girdikten sadece 10 gün sonra, 3 Ekim 2019’da Paris’teki bu saldırıda trajik bir şekilde hayatlarını kaybettiler” .

“Bu Hitchcockvari.” “Ne görmüşlerdi? Ne bulmuşlardı ya da gözlemlemişlerdi? Her şey ortadan kayboldu, dava kısa süre sonra başka bir işlem yapılmadan kapatıldı.

Acaba çok mu şey biliyorlardı?” diye merak etti İtalyan general.

General Carmine Sepe, Tennessee Senatörü Hagerty’nin açık sözlü ama gerçekçi görüşüne katıldı:

“Bu Fransız politikacılar kötülüğün yaratıklarıdır.”

Olay nasıl olmuştu

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Paris Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir kişinin bıçakla düzenlediği saldırıda birisi idari görevli, üçü polis toplam dört kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Paris emniyet müdürlüğü binası (Préfecture de police) 2. Dünya Savaşı’ndaki Nazi işgalinden bu yana ilk kez kanlı bir saldırıya sahne olmuştu.

Kurumun teknik servisinde çalışan bir kişi bıçakla etrafındakilere saldırmıştı. Olayda 3’ü polis biri idari görevli 4 kişi hayatını kaybetti.

Saldırgan da emniyet müdürlüğü koridorlarında vurularak öldürüldü.

4 polis ortadan mı kaldırıldı – Video