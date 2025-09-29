Trump ve Netanyahu’dan kritik Beyaz Saray zirvesi

Tüm dünyanın gözü bugün Beyaz Saray’daki tarihi zirvedeydi. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun görüşmesi, Gazze’de süren savaşın geleceği açısından dönüm noktası niteliği taşıdı. Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen iki lider, Trump’ın hazırladığı 20 maddelik Gazze barış planının kabul edildiğini açıkladı. Plan; rehinelerin serbest bırakılmasından uluslararası istikrar gücünün devreye girmesine, Gazze’nin yeniden inşasından İsrail’in kademeli çekilmesine kadar geniş bir çerçeveyi kapsıyor.

Trump: Orta Doğu’da sonsuz barış olmalı

Trump, basın toplantısında Ortadoğu ülkelerinin desteğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Başbakan Netanyahu ve ben çok önemli bir toplantıyı tamamladık. İran, ticaret, İbrahim Anlaşmaları’nın genişletilmesi ve en önemlisi Gazze’deki savaşın nasıl sona ereceğini konuştuk. Bu plan yalnızca Gazze için değil, Orta Doğu’nun geleceği için sonsuz barış anlamına geliyor.”

Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri, Ürdün Kralı, Mısır Cumhurbaşkanı, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı dahil pek çok liderin sürece destek verdiğini açıkladı.

Netanyahu: Plan savaş hedeflerimizi karşılıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Trump’ın planına tam destek vererek, “Bu plan Gazze’deki savaşı sona erdirmekle kalmayacak, İsrail’in güvenliğini de garanti altına alacak. Rehineler geri dönecek, Hamas’ın askeri kapasitesi ortadan kalkacak, Gazze artık İsrail’e tehdit oluşturmayacak. Trump, İsrail’in Beyaz Saray’da gördüğü en büyük dosttur” dedi.

Netanyahu ayrıca, Katar Başbakanı’na Doha saldırısı nedeniyle özür dilediğini ve hedeflerinin yalnızca Hamas olduğunu belirtti.

Planın öne çıkan maddeleri

Trump’ın açıkladığı 20 maddelik planın ana hatları şöyle:

Gazze, terörden ve radikalleşmeden tamamen arındırılacak.

İsrail, kademeli olarak Gazze’den çekilecek.

Tüm rehineler 72 saat içinde serbest bırakılacak.

İsrail, karşılığında 250 müebbet mahkûmu ve 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak.

Gazze’de Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir hükümet kurulacak.

Uluslararası bir “Barış Konseyi” süreci denetleyecek. Trump’ın başında olacağı konseyde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de yer alacak.

Gazze’ye günlük 600 yardım tırının girişine izin verilecek.

Gazze’nin yeniden inşası için özel ekonomik bölge oluşturulacak.

Hamas yönetimde hiçbir şekilde yer almayacak.

Uluslararası istikrar gücü bölgede güvenliği sağlayacak.

Ortadoğu’da yeni bir sayfa

Trump, “Gazze’de ölüm değil refah olacak. Filistinliler kendi geleceklerini inşa etme fırsatı bulacak” sözleriyle planın insani yönüne vurgu yaptı. Netanyahu ise planın yalnızca Gazze değil, tüm Orta Doğu için “yeni bir başlangıç” olabileceğini belirtti.

