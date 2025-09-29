Trump’tan Soros çıkışı: Soruşturma açılabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada 95 yaşındaki milyarder George Soros’u hedef aldı. Soros’un adının her olayda geçtiğini söyleyen Trump, “Muhtemelen bir soruşturma adayı olabilir” ifadelerini kullandı. Trump’ın sözleri, daha önce Soros ve oğlu Alex Soros hakkında yönelttiği suçlamaları yeniden gündeme taşıdı.

Trump: Soros şiddet olaylarını destekliyor

Trump, Soros’un şiddet eylemlerini desteklediğini iddia ederek daha önce “örgütlü suç kapsamında yargılanması gerektiğini” dile getirmişti. Adalet Bakanlığı ise muhafazakâr bir düşünce kuruluşunun raporuna dayanarak Soros’un derneği Open Society Foundations’ı “terör yanlısı grupları finanse etmekle” suçladı.

Vakıftan yanıt

Open Society Foundations, internet sitesinden yaptığı açıklamada bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamada, “Vakfımız terörü desteklemez. Faaliyetlerimiz barışçıl ve yasaldır. Bizi hedef alan suçlamalar, sivil topluma yönelik siyasi saldırılardır” denildi. Vakıf bugüne kadar eğitim, sağlık, insan hakları, iklim değişikliği ve demokrasi alanlarında 24 milyar dolardan fazla kaynak aktardığını duyurdu.

Trump’ın yakın çevresi ve Soros

Trump’ın Hazine Bakanı Scott Bessent, uzun yıllar Soros’un fon şirketinde çalışmış ve Soros’tan aldığı 2 milyar dolarlık yatırımla kendi fonunu kurmuştu. Buna rağmen Trump, Soros’u “aşırı solun baş aktörü” olarak nitelendiriyor.

Tepkiler ve tartışmalar

Soros, özellikle Cumhuriyetçi politikacılar ve sağcı çevrelerin sık sık hedef aldığı bir isim. Temsilciler Meclisi üyesi Marjorie Taylor Greene, “Demokrasimize en çok zarar veren kişi Soros’tur” açıklamasında bulunmuştu. Tesla ve X’in sahibi Elon Musk ise Soros’u “medeniyetin dokusunu yok etmek isteyen biri” olarak tanımlamıştı.

Soros’un geçmişi ve serveti

Macaristan doğumlu Soros, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Londra’ya, ardından ABD’ye göç etti. 1970’te kurduğu Soros Fund Management ve Quantum Fund ile büyük servet elde etti. 1992’de İngiliz sterlinine karşı yaptığı yatırım ile “Kara Çarşamba”da 1 milyar dolar kazanç sağlaması dünya çapında ses getirdi. Bugün 7,5 milyar dolarlık servete sahip olduğu bilinen Soros, bugüne dek vakıflarına 32 milyar dolar aktardı.

