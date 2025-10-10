ABD’de korkunç patlama

Fabrika, patlama sonrası savaş alanına döndü

ABD‘nin Tennessee Eyaleti’nde fabrikada korkunç bir patlama meydana geldi. Nashville’in güney batısında bulunan Bucksnort’ta sabah yerel saatle 08:00’de ordu için patlayıcı madde üreten fabrikada patlama oldu. Yapılan açıklamada en az 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken patlama nedeniyle cesetlerin tanınmaz hale geldiği bildirildi. Fabrikanın patlayıcıların geliştirilmesi, üretimi ve depolanması konusunda uzmanlaşmış Accurate Energetic Systems şirketine ait olduğu bildirildi. Kazanın nedeni henüz tespit edilemezken olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip soruşturmaya başladı. Patlamada ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.