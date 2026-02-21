Çin’den ABD’ye: İran kırmızı çizgimizdir

Çin-ABD’nin İran hesaplaşması

Çin, ABD’yi uyardı: İran’a bir saldırıya izin vermeyeceğiz.

“İran, kırmızı çizgimizdir; ihlal eden sonuçlarını üstlenir.”

“Biz böyle bir kırılmaya izin vermeyeceğiz.”

ABD daha önce Asya’daki rakibinin enerji kaynaklarına kavuşmaması için Venezuela’yı ablukaya aldı yönetimini değiştirdi, Oradaki petrol şimdi ABD ve İsrail’e veriliyor.

Dünyanın yeni süper gücü, ayrıca petrolünü İran‘dan alıyordu ABD bu yüzden İran’a müdahale etme kararı aldı. Venezuela’da sessiz kalan Asya devinin bu kez karşılık vermekte kararlı olduğu bildiriliyor.

Asya devi, son olarak İran’a gelişmiş elektronik savaş sistemleri teslim etti.

Bu sistemler, Arap Denizi’nde konuşlanmış tüm ABD uçak gemisi tabanlı F-35 jetlerinin sinyallerini bozma yeteneğine sahip.

Asya’nın süper gücü ayrıca İran’a dev uçak gemisini de göndererek ABD’ye şu mesajı verdi: Saldırırsan, saldırırım.

ABD’ye karşı gövde gösterisi – Video