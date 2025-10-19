Vladimir Putin, İlham Aliyev’i kurtardı

Vladimir Putin, İlham Aliyev’i telefonla aradı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan’daki olası darbe girişimini önledi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Azerbaycan’da planlanan bir darbe girişimiyle ilgili istihbaratı doğrudan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ilettiği bildirildi. Azerbaycan medyasının aktardığına göre, darbe planının arkasında Cumhurbaşkanlığı İdaresi’nin eski başkanı Ramiz Mekhtiyev bulunuyor. İddialara göre Mekhtiyev, Moskova’dan destek arayışına girerek mevcut iktidarı devirmeyi ve geçici bir yönetim kurmayı hedefliyordu. Girişimin ortaya çıkarılmasının ardından Mekhtiyev gözaltına alındı ve kendisi hakkında “vatana ihanet” ile “iktidarı gasp etme komplosu” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Putin’in bu bilgileri Aliyev’e şahsen aktarmasının, son dönemde gerilen Rusya–Azerbaycan ilişkilerinde bir yumuşama sinyali olarak yorumlandığı ifade edildi.