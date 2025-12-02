Trump’tan Honduras’a sert uyarı: Bedeli ağır olur

Honduras’ta devlet başkanı seçimlerinde oy sayımının yalnızca yüzde 47’sinin tamamlanması ve sürecin durduğu yönündeki iddialar, ABD Başkanı Donald Trump’ın sert açıklamalarıyla uluslararası gündemin üst sıralarına taşındı. Trump, Social Truth hesabından yaptığı paylaşımlarda yetkilileri uyararak, Honduras halkının oylarının eksiksiz sayılması gerektiğini vurguladı.

Trump’tan sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, oy sayımının durdurulduğu iddialarına ilişkin, “Sayım durduruldu. Komisyonun oyları saymayı bitirmesi çok önemlidir. Yüz binlerce Honduraslının oyu sayılmalı. Demokrasi galip gelmeli!” mesajını paylaştı. Trump ayrıca, “Görünüşe göre Honduras, başkanlık seçiminin sonuçlarını değiştirmeye çalışıyor. Eğer yaparlarsa, bedeli çok ağır olur.” ifadelerini kullandı.

Fark 515 oya geriledi

Honduras Ulusal Seçim Konseyi (CNE) verilerine göre, oyların yalnızca yüzde 47’si sayılabildi. Yarışta muhafazakar aday Nasry Asfura, eski televizyon sunucusu Salvador Nasralla’nın yalnızca 515 oy önünde bulunuyor.

‘Teknik beraberlik’ açıklaması

CNE Başkanı Ana Paola Hall, iki aday arasında “teknik beraberlik” bulunduğunu açıkladı. Bu değerlendirme, seçim sürecindeki belirsizliği daha da artırmış durumda.

Trump’tan Asfura’ya destek

Geçtiğimiz hafta Nasry Asfura’ya destek veren Trump, eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’i affedebileceğini duyurmuştu. Trump’ın mevcut açıklamaları, seçim sürecine ilişkin baskının artacağı beklentisini güçlendirdi.

Honduras sandık başındaydı

Honduras’ta 6 milyondan fazla seçmen, ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcılarını, 128 milletvekilini, 20 Orta Amerika Parlamento temsilcisini ve 298 belediye başkanını seçmek için oy kullandı. En çok oyu alan aday, 27 Ocak 2026’da görevi Devlet Başkanı Xiomara Castro’dan devralacak.

