Sivasspor çok kötü!

Sivasspor varlık gösteremedi!
Sivasspor, 2015-16’dan sonra düştüğü 1. Lig’e kötü başladı. Yiğidolar, BB Erzurumspor deplasmanında 2-0 mağlup oldu. BB Erzurumspor’un Sivasspor karşısındaki gollerini 55 ve 66. dakikalarda Benhur Keser, Mustafa Yumlu’nun asistleriyle kaydetti. Sivasspor karşılaşmayı isabetli şut bulamadan tamamlayınca taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı.
Serik Belediye, İstanbul’da direndi
1. Lig’e bu sezon yükselen Antalya temsilcisi Serik Belediyespor ise İstanbulspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Serik Belediyespor, 90. dakikada Alie Cham’ın kırmızı kart gören rakibi karşısında 2’si isabetli 13 şut atarak meydan okudu. 1. Lig’de dün oynanan yeni sezonun açılış karşılaşmasında Ümraniyespor, Manisa FK’yı 2-1 mağlup etmişti. Geçen sezon sonunda ligden düşen Hatayspor, Keçiörengücü’ne 3-1 yenilirken Iğdır FK ise Sarıyer’i 2-1 devirdi.