FutbolSporTürkiye

Sivasspor çok kötü!

Sivasspor, 2015-16'dan sonra düştüğü 1. Lig'in ilk haftasında BB Erzurumspor deplasmanında Benhur Keser'in iki golüne engel olamadı

NationalTurk NL09/08/2025
7 Bir dakikadan az
Sivasspor, 2015-16'dan sonra düştüğü 1. Lig'in ilk haftasında BB Erzurumspor deplasmanında Benhur Keser'in iki golüne engel olamadı
WTS ile Ayın Fırsatları

 

İçerik gizle
1 Sivasspor varlık gösteremedi!
1.1 Serik Belediye, İstanbul’da direndi

Sivasspor varlık gösteremedi!

Sivasspor, 2015-16’dan sonra düştüğü 1. Lig’e kötü başladı. Yiğidolar, BB Erzurumspor deplasmanında 2-0 mağlup oldu. BB Erzurumspor’un Sivasspor karşısındaki gollerini 55 ve 66. dakikalarda Benhur Keser, Mustafa Yumlu’nun asistleriyle kaydetti. Sivasspor karşılaşmayı isabetli şut bulamadan tamamlayınca taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Serik Belediye, İstanbul’da direndi

1. Lig’e bu sezon yükselen Antalya temsilcisi Serik Belediyespor ise İstanbulspor deplasmanında 0-0 berabere kaldı. Serik Belediyespor, 90. dakikada Alie Cham’ın kırmızı kart gören rakibi karşısında 2’si isabetli 13 şut atarak meydan okudu. 1. Lig’de dün oynanan yeni sezonun açılış karşılaşmasında Ümraniyespor, Manisa FK’yı 2-1 mağlup etmişti. Geçen sezon sonunda ligden düşen Hatayspor, Keçiörengücü’ne 3-1 yenilirken Iğdır FK ise Sarıyer’i 2-1 devirdi.

Bağlantılar
NationalTurk NL09/08/2025
7 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu