Galatasaray’ın rakibi belli oldu

Galatasaray ilk karşılaşmayı evinde oynayacak

Şampiyonlar Ligi‘nde play-off turu kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi.

Lig aşamasını 20. sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşecekti.

Cimbom’un bu turdaki rakibi çekilen kuranın ardından Juventus ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılar, bu turdaki ilk karşılaşmasını 17 ya da 18 Şubat 2026’da kendi sahasında, 24 ya da 25 Şubat’ta deplasmanda oynayacak.

Çift maç eliminasyon sistemiyle karşılaşacak takımlardan kazanan ekipler, Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 turuna yazdıracak.

Temsilcimiz son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Play-off turu diğer eşleşmeleri şöyle:

Benfica-Real Madrid

Bodo Glimt-Inter

Monaco-Paris Saint Germain

Karabağ-Newcastle United

Club Brugge-Atletico Madrid

Borussia Dortmund-Atalanta

Olympiakos-Bayer Leverkusen

Kurayı Arsenal’ın yıldızı Robert Pires çekti – Video