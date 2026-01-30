Galatasaray’ın rakibi belli oldu

Galatasaray ilk karşılaşmayı evinde oynayacak
Şampiyonlar Ligi‘nde play-off turu kuraları İsviçre’nin Nyon kentinde çekildi.
Lig aşamasını 20. sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ya da Atletico Madrid ile eşleşecekti.
Cimbom’un bu turdaki rakibi çekilen kuranın ardından Juventus ile eşleşti.
Sarı-kırmızılılar, bu turdaki ilk karşılaşmasını 17 ya da 18 Şubat 2026’da kendi sahasında, 24 ya da 25 Şubat’ta deplasmanda oynayacak.
Çift maç eliminasyon sistemiyle karşılaşacak takımlardan kazanan ekipler, Şampiyonlar Ligi’nde adını son 16 turuna yazdıracak.
Temsilcimiz son 16 turunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
Play-off turu diğer eşleşmeleri şöyle:
Benfica-Real Madrid
Bodo Glimt-Inter
Monaco-Paris Saint Germain
Karabağ-Newcastle United
Club Brugge-Atletico Madrid
Borussia Dortmund-Atalanta
Olympiakos-Bayer Leverkusen