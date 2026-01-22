Beşiktaş’ta, Dikilitaş Projesi’ne talep çok

Beşiktaş’ın spor tesisleri imara kurban gidiyor

Beşiktaş Kulübü’nün Dikilitaş’taki tesislerinin ranta kurban edilmesi konusunda gazeteci Canan Coşkun, Kısa Dalga’da haberlerine devam ediyor. Coşkun’un son haberi şöyle:

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün (BJK) Dikilitaş’ta yer alan Şan Ökten tesislerinin yerine planlanan 10 katlı rezidans projesinde ihale süreciyle birlikte çalışmalar ivme kazandı.

Emlak Konut tarafından yayınlanan görüntülerle Beşiktaş projesinin detayları netleşirken, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesine girmek için 18 şirket başvuruda bulundu.

Beşiktaş projesinde istekli firmalar arasında kamu ihalesi zengini şirketlerin yanı sıra ihale yasaklı isimler ve siyasi bağlantılarıyla tanınan figürler yer alıyor.

Siyah beyazlı spor kulübünün Beşiktaş Dikilitaş’taki Şan Ökten tesislerini de içine alan yaklaşık 2 hektarlık alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 29 Ağustos 2025 tarihli oluruyla afet riski gerekçe gösterilerek “rezerv alan” ilan edilmişti. Söz konusu alanda Süleyman Seba ve voleybol şubesi, BJK Şevket Belgin Spor Salonu ile Dikilitaş Spor Kulübü’ne ait halı sahalar bulunuyordu. Söz konusu alanla ilgili 9 Ocak’ta duyurulan imar değişikliği planına göre, alanda 10 katlı ve 2 emsalli bir rezidans inşa edilmek istendiği anlaşıldı.

Camia içinden imar planı değişikliğine karşı dava açma çağrıları ve tepkiler yükselmeye devam ederken projenin müteahhidi olarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı projeyle ilgili işlemlere son sürat devam ediyor.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı da sürecin hızı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü imar planı değişikliğini 9 Ocak’ta duyururken, Emlak Konut’un bu tarihten üç gün önce, 6 Ocak’ta projenin tanıtım videosunu paylaşmış. Videoda Beşiktaş, Dikilitaş’ta rezidansın bitmiş haline ve ihale süreciyle ilgili detaylara yer verilmiş.

18 şirket katıldı

İmar planı değişikliğinin duyurulmasından sadece beş gün sonra ihale için ilk somut adım atıldı. 14 Ocak’ta yapılan ilk oturumda, projeye girmeye aday 18 istekli firmadan dosyalar ve talepler toplandı. Başvuruda bulunan şirketlerden bazılarının profilleri şöyle:

Durmaz Otomotiv Petrol Ürünleri: Merkezi Diyarbakır’da bulunan şirketin onursal başkanı Remzi Durmaz, AKP’li Galip Ensarioğlu’nun “dostumuz” olarak nitelendirdiği bir isim. Aile fertlerinden Süleyman Nazif Durmaz’ın geçmişte AKP Diyarbakır il yönetimine adaylığı bulunurken, Remzi Durmaz’ın da yakın zamanda Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etmesi dikkat çekiyor. Şirketin projeleri arasında, hukuki tartışmaların odağındaki Fikirtepe kentsel dönüşümü ve deprem konutları gibi yüklü kamu ihaleleri yer alıyor. Ayrıca Remzi Durmaz’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu vakfın üniversite kurma girişimi, bizzat Ensarioğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmişti.

DAP Yapı: Beşiktaş Dikilitaş tesislerinin hemen karşısında, projenin lüks segmentteki “komşusu” yükseliyor: DAP Yapı tarafından Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü arazisine inşa edilen ve balkonlarındaki havuzlarla dikkat çeken Koru projesi. Daha önce büyük bir kısmı yeşil alan olan ve komşu parselindeki Ihlamur Kasrı nedeniyle bir bölümü koruma altında bulunan üniversite yerleşkesi, bu lüks konut projesiyle yapılaşmaya açılmıştı.

En-Ez İnşaat – SRL İnşaat iş ortaklığı: Ankara merkezli En-Ez İnşaat, Hidayet Zorlu’ya ait. Zorlu’nun şirketinin ismi 2021 yılında Somali’nin başkenti Mogadişu ile Afgoye bölgeleri arasındaki yol inşasında çıkan olaylarla duyulmuştu. Yüklenici firma olarak orada bulunan şirketin çalışanlarına yönelik bahsedilen bölgede 2 Ocak 2021’de terör saldırısı olduğu iddia edilen olaylar yaşanmış, 2’si Türkiye vatandaşı beş kişi hayatını kaybetmişti. Üçü Türkiyeli 14 kişi de yaralanmıştı.

Şirketin bir diğer ortakları da Zorlu’nun çocukları Emre Zorlu ve Züleyha Sarıalioğlu. Dikilitaş projesi için iş ortaklığı kurduğu SRL İnşaat’ın sahibi ise Serhat Sarıalioğlu. Ofspor Kulüp Başkanı Olcay Saral, 5 Mayıs 2025’te paylaştığı bir sosyal medya gönderisinde “Akrabamız, yeğenimiz; gelecekte adını çok daha iyi yerlerde duyacağımız Serhat Sarıalioğlu SRL İnşaat olarak Ofspor bilboardlarında yerini aldı. Bu çok kıymetli desteği için teşekkür eder, işlerinde başarılar dileriz” diye yazmış. Züleyha Sarıalioğlu’nun ismi ise “Alaşehir Sulaması Yenileme İşi” isimli ihaleyle ilgili 26 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda geçiyor. Buna göre, En-Ez isimli şirketin yarısından fazlasına sahip olduğu belirtilen Sarıalioğlu, iki yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ihalelere katılmaktan yasaklanmış. Bu kararın iptali istemiyle açılan davada Ankara 19. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı vermiş.

Kuzu Grup: Deprem konutları ihalelerinden pay alan şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan yakınlığıyla biliniyor. Şirketin sahiplerinden Güven Kuzu, 2003 yılında Siirt’te yenilenen seçimle milletvekili olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek vermiş, “Siirt halkı Erdoğan’a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan’ın aday olmasını destekledik” demişti.

AHES Gayrimenkul: Merkezi İstanbul Üsküdar’da bulunan şirketin önceki ismi Süleyman Ekşi İnşaat. Rizeli ve AKP’ye oldukça yakın Ekşioğlu ailesine ait şirketin yönetim kurulu üyesi Mücahid Hamza Ekşi, AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı olarak tanınıyor. Şirketin aldığı ihaleler arasında deprem konutları, şehir hastaneleri gibi yatırımlar bulunuyor. İmar planı iptalleriyle ‘yılan hikayesine’ dönen Fikirtepe kentsel dönüşüm projesinde de ihale alan şirketin sahiplerinin bir de vakfı var: Ekşioğlu Vakfı. Vakfın kuruluş amaçları arasında dershaneler, yurtlar, pansiyonlar ve kurslar inşa etmek, açmak ve işletmek yer alıyor.

Borsa İstanbul (BİST), AHES Gayrimenkul ve DAP Yapı ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirim gönderdi. Açıklamaya göre, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında iki şirketin payları 9 Ocak 2026 tarihli işlemlerden 6 Şubat 2026 tarihli işlemlere kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Türkerler İnşaat: Ankara merkezli şirketin sahibi Kazım Türker. 2007 yılı Ankara vergi rekortmeni sıfatını da taşıyan Türker, o dönem kendisiyle yapılan bir söyleşide “AKP dönemi zengini değilim” açıklamasını yapmıştı. Türker, AKP’nin emlak zengini olduğu ortaya çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından Ankara’daki Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi’nde 2020 yılında misafir edilmiş.

Beşiktaş’ın Dikilitaş tesislerinin yerine yapılması planlanan rezidans ihalesi için istekli olan diğer şirketlerse şöyle:

Aydur Yapı – Oftaş Gayrimenkul Yatırımları iş ortaklığı

Fuzul GYO

Başyapı Grup

Yıldızlar İnşaat

Mustafa Ekşi İnşaat – MÇ Müteahhitlik iş ortaklığı

Misek İnşaat – Yapıtaş Gayrimenkul iş ortaklığı

Özkılıç Yapı

Yılkanur İnşaat

Kibritçi İnşaat

Aslan Yapı – Tona Yapı – Yüksekdağ Gayrimenkul iş ortaklığı

Beşiktaş projesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından askıya çıkarılan imar planlarına itiraz ve dava açma süreleri henüz dolmadı. Bu hukuki takvim işlerken Emlak Konut’un ihaleyle ilgili dün (21 Ocak) ikinci oturumu gerçekleştirmesi, sürecin hızı açısından dikkat çekiyor. Yasal itiraz süreci tamamlanmadan atılan bu adımlar, projenin bir ‘oldu-bitti’ye getirilmek istendiği şüphesini de beraberinde getiriyor.

