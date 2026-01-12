Trump’tan “Venezuela’nın geçici başkanıyım” paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yayımladığı bir fotoğrafta kendisini “Venezuela’nın Geçici Başkanı” olarak nitelendirdi. Trump’ın paylaşımıyla birlikte, Ocak 2026 itibarıyla Venezuela’nın fiili liderliğini üstlendiğini ilan ettiği ifade edildi.

Trump’ın paylaşımı sosyal medyada yankı buldu

Trump’ın paylaştığı görselde yer alan ifadeler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Paylaşımda, Trump’ın “Venezuela’nın Geçici Başkanı” olarak tanımlanması dikkat çekti.

Venezuela’da 3 Ocak operasyonu

ABD güçleri, 3 Ocak’ta Venezuela’da bir askeri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores yakalanarak New York’a götürüldü.

Geçici başkanlık yeminle devredildi

Maduro’nun yakalanmasının ardından, Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez geçici başkan olarak yemin etti.

