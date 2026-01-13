Çin’den Trump’ın İran kararı sonrası net mesaj

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ticaret yapan ülkeler için duyurduğu yüzde 25’lik ek gümrük vergisi kararı, Çin cephesinde sert bir karşılık buldu. Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Pekin yönetiminin yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu belirterek, Çin’in meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağını söyledi.

Çin: Tek taraflı yaptırımlara karşıyız

Çin’in Washington Büyükelçiliği adına konuşan Liu Pengyu, ülkesinin yaklaşımının net olduğunu ifade etti. Çin tarafı, “yasa dışı tek taraflı yaptırımlar” olarak nitelendirdiği uygulamalara karşı çıktığını vurgularken, meşru hak ve çıkarların korunması için “gerekli tedbirlerin alınacağını” bildirdi.

Trump: Kesin ve nihai, derhal yürürlükte

Donald Trump’ın kararı, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki paylaşımıyla duyurduğu belirtildi. Trump, açıklamasında kararın “kesin ve nihai” olduğunu vurgularken, uygulamanın derhal yürürlüğe girdiğini aktardı. Trump ayrıca İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı.

Gözler Çin’e çevrildi

Kararın, İran ile büyük miktarda ticaret yapan Çin’i olumsuz etkilemesi bekleniyor. İran’ın dış ticaretinde yüzde 30 ile en büyük paya sahip olan Çin’in, ülkenin petrol ihracatının yüzde 90’ını satın aldığı ifade edildi.

