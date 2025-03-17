Trump yönetimi, yüksek mahkeme yolunda

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela kökenli Tren de Aragua çete üyeleri olduğunu iddia ettiği yüzlerce göçmeni, Savaş Zamanı Yabancı Düşmanlar Yasası kapsamında El Salvador’a sınır dışı etti. Ancak mahkeme kararı sonrası bu hamlenin anayasal kriz yaratabileceği tartışılıyor.

Trump Yönetiminin Mahkeme Kararı ve Sınır Dışı Süreci

Trump yönetimi, 1798 tarihli Alien Enemies Act (Yabancı Düşmanlar Yasası) kapsamında 300’e yakın göçmeni sınır dışı ettiğini duyurdu. Washington DC Bölge Mahkemesi, bu kararın anayasaya uygun olup olmadığını incelemek için geçici durdurma kararı verdi ve mahkemeye sevk edilen kişilerin uçuşlarının iptal edilmesini istedi. Ancak, mahkeme kararına rağmen bazı uçuşların El Salvador’a indiği ve göçmenlerin burada gözaltına alındığı bildirildi.

Beyaz Saray ve Yargı Çatışması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, “Hükümet, mahkeme kararını ihlal etmedi” dedi.

Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump’ın “şiddet suçlularını ve tecavüzcüleri” sınır dışı ettiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’ye teşekkür ederek “Bu suçlular artık Amerikan halkı için bir tehdit oluşturmayacak” dedi.

Anayasal Kriz ve Yüksek Mahkeme Süreci

ACLU (Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği), sınır dışı edilen göçmenlerin suçlu olduklarına dair yeterli yargı sürecinden geçmediklerini ve mahkeme kararına rağmen sınır dışı edilmelerinin anayasal bir kriz yaratabileceğini belirtti.

NYU Hukuk Profesörü Stephen Gillers, mahkeme kararına rağmen sınır dışı işlemlerinin devam etmesinin “anayasal dengeyi bozabileceğini” ve ABD’nin bir “otoriter yönetim” sürecine sürüklendiğini iddia etti.

Trump yönetimi ise davanın Yüksek Mahkeme’ye taşınacağını ve orada kazanacaklarından emin olduklarını ifade etti.

ABD’de göçmen politikaları ve mahkeme kararları arasındaki gerilim tırmanırken, Trump yönetiminin Alien Enemies Act’i kullanarak göçmenleri sınır dışı etme kararı, ülke içinde büyük bir tartışma yaratmaya devam ediyor.