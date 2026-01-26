Çin’de darbe girişimi

Çin’de FETÖ benzeri yapılanma

Amerika Birleşik Devletleri‘nin Çin Ordusunun Komutanı kademesine FETÖ benzeri bir karşı espiyonaj yapılanma yerleştirdiği ve bunların da Şi Jinping iktidarını karşı kalkışma hazırlığındayken tespit edilip, aileleri ve 3 bine yakın askeri personel ile birlikte gözaltına alındığı kaydediliyor.

Alınan bilgilere göre Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), dev rakibinin askeri-siyasi elitleri içinde başarılı bir şekilde ajan ağları oluşturuldu.

Ülkenin en yüksek rütbeli generali, mevcut Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhang Youxia, nükleer silahlara ilişkin önemli teknik verileri Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarmakla suçlanıyor.

Wall Street Journal’ın (WSJ) aktardığı üst düzey bir brifinge katılanlara göre, Milli Savunma Bakanlığı dün, general hakkında “disiplin ve hukukun ciddi ihlalleri” nedeniyle soruşturma başlatıldığını resmen duyurdu.

İddia edilen vatana ihanetin yanı sıra, general yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmakla da suçlanıyor. Özellikle, terfi karşılığında rüşvet almak ve Savunma Bakanı pozisyonu üzerinde nüfuz ticareti yapmakla suçlanıyor.

Bu gelişme, Zhang Youxia’nın Xi Jinping’in en güvenilir isimlerinden biri olarak kabul edilmesi nedeniyle, ülkedeki siyasi ve askeri elitleri içindeki en büyük skandallardan birini temsil ediyor.

Nükleer verilere ilişkin herhangi bir olası sızıntı, Asya devinin ulusal güvenliği için stratejik düzeyde bir darbe anlamına gelecektir.

