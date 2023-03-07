Çin-ABD: Olası Çatışma Uyarısı

Qin Gang, ABD’nin Çin’e karşı rekabeti tamamen kontrol altına almak ve bastırmak için çalıştığını iddia etti.

Qin Gang, Pekin’in Moskova ile ilişkisini “bir güç ve istikrar ışığı” olarak ve Washington ve müttefikleri ile ilişkisini ise “bir gerilim ve çatışma kaynağı” olarak takdim etti.

Qin Gang, ABD’nin özetle “sen öl ben yaşayayım politikası” izlediğini iddia etti.

Qin Gang, ABD’nin Ukrayna’nın egemenlik haklarını savunurken çifte standart uyguladığını söyledi.

Çinli bakan, Pekin ile Moskova arasındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek artacağını savundu.

Çin-Rus İlişkilerini Güçlendirmek İçin Çaba Harcıyor

Qin Gang, ülkesinin Rusya ile ilişkilerini güçlendireceği vurgusuyla yaptığı ilk resmi açıklamada Çin’in dış politika gündeminin ana hatlarını çizdi. Pekin, Moskova ile ilişkilerini “bir güç ve istikrar ışığı” olarak ve Washington ve müttefikleri ile ilişkisini ise “bir gerilim ve çatışma kaynağı” olarak takdim etti. Çinli bakan, ABD yönetiminin Pekin’e karşı rekabeti tamamen kontrol altına almak ve bastırmak için çalıştığını iddia etti.

Qin Gang, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin güçlenerek artacağını savundu. Rus ve Çin liderleri arasındaki yakın teması vurgulayan Çinli bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin “küresel dış ilişkiler örneği” olarak dünyaya kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Qin Gang, ABD’nin özetle “sen öl ben yaşayayım politikası” izlediğini iddia etti. Washington yönetiminin “bolon krizi” ve Tayvan sorunu yüzünden Çin’e baskı uygulamaya çalıştığını savunan Çinli bakan, Ukrayna krizinin belirli jeopolitik gündemlere hizmet etmek için kullanıldığı izlenimini de verdi.

Qin Gang, ABD’nin Çin’in kalkınmasına eşi benzeri görülmemiş ciddi zorluklar getirirken, Pekin’i çok yönlü çevreleme, kuşatma ve baskı altına almak için çalıştığını iddia etti. Çinli bakan, ABD’nin Ukrayna’nın egemenlik haklarını savunurken çifte standart uyguladığını söyleyerek, ülkesinin Tayvan üzerindeki egemenlik hakkına yönelik itirazını örnek gösterdi.

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