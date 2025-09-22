Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’ye geldi. Erdoğan, New York’taki Türkevi’ne girişinde ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkevi önünde sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan Türkevi’ne geçti. Girişte kendilerini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çifti, kalabalığın sevgi gösterilerine karşılık verdi.

Trump görüşmesi vurgusu

Türkevi önünde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmeye dikkat çekti. Erdoğan, “Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu’da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Heyetle Türkevi’ne geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vatandaşlarla buluşmanın ardından beraberlerindeki heyetle Türkevi’ne giriş yaptı.

