Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu için geldiği New York’ta Türkevi girişinde Türk vatandaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

NationalTurk FR22/09/2025
4 1 dakika okuma süresi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a yanıt
WTS ile Ayın Fırsatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’ye geldi. Erdoğan, New York’taki Türkevi’ne girişinde ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

İçerik gizle
1 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkevi önünde sevgi gösterisi
1.1 Trump görüşmesi vurgusu
2 Heyetle Türkevi’ne geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkevi önünde sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan Türkevi’ne geçti. Girişte kendilerini bekleyen vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan çifti, kalabalığın sevgi gösterilerine karşılık verdi.

Trump görüşmesi vurgusu

Türkevi önünde gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşmeye dikkat çekti. Erdoğan, “Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu’da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Heyetle Türkevi’ne geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, vatandaşlarla buluşmanın ardından beraberlerindeki heyetle Türkevi’ne giriş yaptı.

Bağlantılar
NationalTurk FR22/09/2025
4 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu