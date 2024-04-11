Rus saldırıları sonucu Ukrayna’nın kilit enerji santralleri yok oldu

Enerji şirketi Centrenergo, Kiev yakınındaki büyük bir enerji santralinin Perşembe günü erken saatlerde Rus saldırıları sonucu tamamen tahrip edildiğini söyledi.

Trypillya enerji santrali, Kiev de dahil olmak üzere üç bölgenin en büyük elektrik sağlayıcısıydı.

Ukrayna’da enerji santrali tamamen yıkıldı

Centrenergo başkanı Andriy Hota, “Yıkımın boyutu korkunç” dedi.

Rusya uzun zamandır kasıtlı ve sistematik olarak Ukrayna’nın enerji sistemini hedef alıyor.

Andriy Hota, “trafonun, türbinlerin ve jeneratörlerin yok edildiğini, bunların %100’ünün yok edildiğini” söyledi.

Kiev’in 50 kilometre güneyinde bulunan Trypillya tesisinin türbin atölyesinde Perşembe günkü büyük çaplı hava saldırısının ardından yangın çıktı.

‘Birden fazla füzeye hedef oldu’

Centrenergo’nun patronu, tesisin birden fazla füze tarafından hedef alındığını söyledi. Vardiyadaki personelin kaçmayı başardığını, çünkü ilk insansız hava aracı çarptığında hemen saklanmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölge sakinlerinden pencerelerini kapatmaları, tüm cihazlarını şarj etmeleri ve su stoklamaları istendi.

Perşembe gününün erken saatlerinde 80’den fazla füze ve insansız hava aracı Ukrayna genelindeki bölgeleri hedef aldı. Birçoğu enerji altyapısını hedef aldı ve neredeyse üçte biri Ukrayna’nın hava savunmasını geçmeyi başardı.

Saatler sonra Centrenergo, Trypillya tesisinin kullanım dışı bırakıldığını doğruladı. Andriy Hota, şirketinin Ukrayna’daki tüm üretim kapasitesinin artık yok olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın en büyük elektrik ve ısı sağlayıcılarından biriydi. Şirket, biri Mart ayı sonlarında yıkılan Kharkiv bölgesinde, diğeri ise 2022’de Rusya’nın eline geçen Donetsk bölgesinde olmak üzere iki enerji santralini daha işletiyordu.

Ülke elektriğinin yüzde 8’i üretiliyordu

Andriy Hota’ya göre Kharkiv ve Trypillya tesisleri ülkenin elektriğinin yaklaşık %8’ini üretiyordu. Trypillya termik santrali Zhytomyr, Cherkasy ve Kiev’in üç merkezi bölgesine elektrik sağlıyordu.

Kendisi, Trypillya tesisinin yok edilmesinin Ukrayna için yaz aylarında kritik bir sorun olmayacağına, ancak kışın “dev bir sorun” haline geleceğine inanıyordu.

Tesis Avrupa’dan gelecek yedek parçaların yardımıyla yeniden inşa edilebilecek olsa da, Ukrayna’nın müttefikleri güçlü hava savunması sağlamadığı takdirde tesisin saldırılara karşı savunmasız kalacağını söylüyor.

Ukrayna’nın batısında en az iki termik santral daha bir gecede “önemli hasara” uğradı ve bu durum ülke çapındaki elektrik arzını daha da fazla zorladı.

DTEK enerji şirketi, Mart ayında tekrarlanan saldırıların ardından zaten %20 kapasiteye düşmüştü.

Şirket, bu “tamamen sivil enerji santrallerine” yönelik en son füze ve drone saldırısının, şebekeye kritik güç sağlama görevini zorlaştıracağını söyledi.

DTEK, “Rusya, saldırı üstüne saldırıyla Ukrayna’nın enerji sistemini ve onunla birlikte zorlukla kazandığımız özgürlüğümüzü boğmaya çalışıyor.” dedi.

Kuzeydoğudaki Kharkiv bölgesi, Mart ayı sonlarında elektrik santrallerinin büyük hasara uğramasının ardından yeniden ağır bir darbe aldı.

Belediye başkanı durumu “çok zor” olarak nitelendirdi ve haneler ve işyerleri için daha fazla elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Perşembe günü Kharkiv metrosu güç tasarrufu sağlamak için bir süreliğine çalışmayı durdurdu. O zamandan beri yeniden başladı, ancak güç kaynağı azalıyor ve yükseliyor, bu nedenle trenler yalnızca çok aralıklı olarak çalışıyor.

Rusya savunma bakanlığı, güçlerinin petrol, gaz ve enerji tesislerine “büyük saldırılar” gerçekleştirdiğini ve bunun “Ukrayna askeri sanayi işletmelerinin çalışmalarını aksattığını” söyledi.

Ayrı bir gelişmede, güneydeki Mykolaiv kentinde Perşembe günü nadir görülen bir dizi gündüz saldırısında dört kişi öldü ve çok sayıda kişi de yaralandı.

Ukrayna Güney Askeri Komutanlığı Telegram’da yaptığı açıklamada, “sinsi” saldırıda özel evlerin, araçların ve endüstriyel tesislerin zarar gördüğünü söyledi.

Ukrayna‘da Odessa şehrinde bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in konvoyunun yakınlarında patlama meydana geldi.

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