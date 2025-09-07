Eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında görevden alınan eski Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından teslim oldu. Arslan’ın, polisten kaçmak için kendisine benzeyen kardeşini devreye soktuğu, kardeşinin ise suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı öğrenildi.

İlker Arslan’ın kaçış planı başarısız oldu

Ankara’da görevden alındığını öğrenen Arslan, gözaltı kararının ardından polisi şaşırtmaya çalıştı. Kardeşini kendi aracına bindirerek Niğde otoyolunda yüksek hızla ilerlemesini sağladı. Ancak polis ekiplerinin takibi sonucu araç durduruldu ve içinden çıkan kişinin Arslan değil, kardeşi olduğu anlaşıldı. Kardeşi, suçluyu kayırma suçundan gözaltına alındı.

Soruşturmanın arka planı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasıyla başlamıştı. Böcek’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan incelemelerde, bazı iş insanlarının ifadelerinde İlker Arslan’ın da adı geçti. Arslan’ın rüşvet ilişkilerine aracılık ettiği, eşinin de ilgili şirketlerden maaş aldığı öne sürüldü.

İlker Arslan’ın kariyeri

1994’te Polis Akademisi’nden mezun olan Arslan, kariyeri boyunca Ankara, Siirt ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevler üstlendi. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı, ardından 2021-2024 yıllarında Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 2024’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

