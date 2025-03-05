Trump, Kongre’de ilk konuşmasını yaptı: Amerika geri döndü

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa dönüşünün ardından Kongre’de ilk konuşmasını yaptı. Radikal sosyal ve ekonomik politikalarını savunan Trump, “Amerika geri döndü” mesajını verirken, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ı öne çıkararak iş dünyası ve teknoloji sektörüne verdiği desteği vurguladı.

Trump: Henüz yeni başlıyoruz

Musk’ın da katıldığı oturumda Trump, iki aylık görev süresinin ardından “Henüz yeni başlıyoruz” diyerek daha büyük değişimlerin sinyalini verdi. Cumhuriyetçi vekiller, Trump’ın hemen her açıklamasını alkışlarla karşılarken, Musk da kendisine yöneltilen övgülerde ayağa kalkarak Kongre’yi selamladı.

Ancak, konuşma başladığı andan itibaren Demokratlar tarafından sert tepkilerle karşılandı. Demokrat vekiller, Trump’a yönelik “Yalan söylüyorsun” yazılı pankartlar açarken, bazıları sessizce protesto etti. Temsilciler Meclisi üyesi Al Green, Trump’ın sağlık sistemini değiştirme planlarına karşı çıkarak konuşmasını kesince, Kongre’den çıkarıldı.

Ukrayna savaşı ve dış politika

Trump, Ukrayna’daki savaşı sona erdirme vaadini yineledi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den gelen bir mektubu okudu. Zelenskiy’nin barış görüşmelerine hazır olduğunu ve ABD ile bir mineral anlaşmasını imzalayabileceğini belirten Trump, Ukrayna savaşının sona erdirilmesinin artık zamanının geldiğini ifade etti.

Ancak, Trump’ın Ukrayna’ya sağladığı desteği kesmesi ve Moskova’ya yakın durması, ABD müttefikleri arasında rahatsızlık yarattı. Ukrayna’nın mücadelesini destekleyen birçok Avrupalı lider, Washington yönetiminin Kiev’i yüzüstü bırakmaması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomi ve ticaret politikaları

Trump, konuşmasında ABD ekonomisini yeniden canlandırma planlarını da detaylandırdı. Ekonomik büyümeyi desteklemek için ticaret politikalarında büyük değişikliklere gideceğini söyleyen Trump, Çin, Kanada ve Meksika ile başlattığı ticaret savaşlarını savundu.

Çiftçilere yönelik olarak “Sizi seviyorum” diyen Trump, tarım sektöründeki zorlukları kabul etti ancak uyguladığı gümrük tarifelerinin ABD ekonomisi için gerekli olduğunu savundu. Ancak birçok ekonomist, bu tür ticaret politikalarının ABD’li ihracatçılar ve çiftçiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

Sosyal politikalar ve iç tartışmalar

Trump, iç politikada da radikal değişiklikler yapma planlarını yineledi. “Ülkemiz artık uyanık (woke) olmayacak” diyerek çeşitlilik programlarına ve transgender haklarına karşı duruşunu netleştirdi. Konuşması sırasında Cumhuriyetçiler büyük destek verirken, Demokrat vekiller protesto amaçlı salonu terk etti.

Trump ayrıca Panama Kanalı’nın ABD tarafından “geri alınması” gerektiğini ve Danimarka’dan Grönland’ı “bir şekilde” alacağını yineledi. Bu açıklamalar, ABD’nin küresel diplomasiye nasıl yön vereceği konusunda ciddi tartışmalara yol açtı.

Musk ve Trump ortaklığında yeni bir dönem

Trump’ın Kongre konuşması, iş dünyası ve teknoloji sektörüne yönelik destek mesajlarıyla da dikkat çekti. Elon Musk’ın toplantıda öne çıkarılması, ABD’nin özel sektör odaklı bir büyüme stratejisine yöneldiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Musk, Trump’ın teknoloji ve ekonomi politikalarının merkezinde yer alırken, Demokrat vekiller “Musk çalıyor” yazılı pankartlarla milyarderin etkisini eleştirdi.

Demokratlar nasıl tepki verdi?

Trump’ın konuşmasına Demokrat Parti’nin yanıtı, Michigan Senatörü Elissa Slotkin’den geldi. Slotkin, Trump’ı ve Musk’ı “sorumsuz” olmakla suçlayarak, mevcut yönetimin ekonomiyi ve Amerikan liderliğini zayıflattığını savundu.

Demokratlar, Trump’ın küresel liderlikten çekilerek müttefiklerini yalnız bıraktığını ve iç politikada ekonomik eşitsizliği artırdığını iddia etti.

ABD’de yeni bir dönem başlıyor

Donald Trump’ın Kongre’de yaptığı bu ilk konuşma, ABD’nin siyasi ve ekonomik geleceği için önemli ipuçları verdi. Cumhuriyetçilerin güçlü desteğiyle hareket eden Trump, ülkeyi büyük bir değişim sürecine sokmaya kararlı görünüyor. Ancak, Demokratların sert muhalefeti ve uluslararası tepkiler, yönetimin önünde zorlu bir yol olduğunu gösteriyor.

