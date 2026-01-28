Rusya, Ukrayna’nın trenini vurdu

Rusya-Ukrayna savaşında tablo ağırlaşıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yolcu trenine yönelik ölümcül Rus insansız hava aracı saldırısını kınadı

Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki Harkiv bölgesinde bir yolcu trenine Rus insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti ve dört kişi kayıp olarak kaydedildi.

Trende 200’den fazla yolcu bulunuyordu ve isabet alan vagonda 18 kişi yer alıyordu.

Tren, Yazykove köyü yakınlarında hedef alındı.

Bir insansız hava aracı vagona doğrudan isabet etti, iki insansız hava aracı trenin yakınında patladı.

Tren, Chop kentinden Barvinkove’ye doğru sefer halindeydi ve hat Donetsk bölgesine kadar uzanıyor.

Aynı gece Odessa liman kentine yönelik insansız hava aracı saldırılarında üç kişi hayatını kaybetti.

Odessa’daki saldırılarda 25 kişi yaralandı ve bir konut binasının birkaç katı çöktü.

Rusya’nın insansız hava aracı ve füze saldırıları, Ukrayna’nın enerji ve ulaşım altyapısını hedef almaya devam ediyor.

Bu saldırılar sonucunda Ukrayna genelinde milyonlarca kişi ısınma, elektrik ve su hizmetlerinden mahrum kaldı.

Rusya, Şubat 2022’de başlattığı işgal sonrası Ukrayna topraklarının yaklaşık %20’sini kontrol ediyor.

Ukrayna’da yolcu treni cayır cayır yandı – Video