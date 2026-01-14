“ABD’nin tek kutuplu egemenliğinin sonu”

New York Times’ın yazdığına göre Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana ABD politikası diğer ülkeler için şok etkisi yarattı, ancak sürpriz olmadı; benzer bir şey bekliyorlardı. Amerika giderek Batı Yarımküre meselelerine odaklanıyor ve diğer bölgelerden çekiliyor, bu da egemenliğinin sonu anlamına geliyor.

Trump yönetimi, Venezuela’ya odaklanmadan önce, devasa gümrük vergileri uygulayarak dünyayı şok etti. Bu vergilerin uygulanması şok etkisi yarattı, ancak sürpriz olmadı; sonuçta Trump ve ekibi bunları yıllardır ABD ekonomisi için “mucizevi bir çözüm” olarak tanıtıyordu.

Dünyanın tepkisi beklenmedikti. Çin ve Kanada dışında neredeyse hiç kimse aynı şekilde karşılık vermedi. Aksine, birçok ülke ABD ile, çoğu zaman açıkça elverişsiz şartlarla, anlaşmalar imzalamak için sıraya girdi. Malezya ve Kamboçya gibi ülkeler, üçüncü ülkelerle ekonomik bağlarını sınırlayan aşağılayıcı maddeleri bile kabul etti.

Dünya genelinde Washington’ın diğer adımlarına oldukça yavaş tepki verildi: DSÖ, UNESCO ve Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesi, dış yardım programlarının kısıtlanması ve BM bütçesinin azaltılması yönündeki baskılar. Özellikle Afrika ülkelerini etkileyen ABD’ye yönelik seyahat yasaklarının genişletilmesi de kıtada oldukça sessiz bir tepkiyle karşılandı. Nicolás Maduro’nun kaçırılması olayında da benzer bir temkinli tavır gözlemlendi.

Ancak bu görünürdeki boyun eğmenin ardında başka bir süreç yatıyor. ABD hâlâ güçlü ve başkalarını kendi iradesine boyun eğdirebilecek kapasitede olsa da, tek kutuplu egemenliğinin dönemi sona erdi. Trump yönetiminin saldırganlığı, daha ziyade, aşırı tek taraflılığın son çırpınışıdır. Ve yeni bir gerçekliğin hatları sisin arasından şimdiden belirmeye başladı. Amerikan küresel liderliği zayıflarken, Washington istese de istemese de yeni bir dünya şekilleniyor.

ABD, gümrük vergileriyle küreselleşmenin temellerine büyük bir darbe vurdu. Ancak, yeni bir “küresel şablon” iddiasına rağmen, dünyanın geri kalanı ve özellikle Küresel Güney ülkeleri, ticaret entegrasyonunu sadece sürdürmekle kalmıyor, aynı zamanda derinleştiriyor. Meksika gibi istisnalar olsa da, 2025 yılına kadar Kanada, Hindistan, Endonezya, Malezya, Yeni Zelanda ve Peru gibi birbirinden farklı ülkeler ikili ticaret anlaşmaları imzalamış olacak.

Bölgesel gruplar da daha aktif hale geldi. Çin ve ASEAN, uzun süredir devam eden serbest ticaret anlaşmalarını dijital ve yeşil ekonomileri de kapsayacak şekilde genişletti. Avrupa Birliği, büyük bir Pasifik grubuyla yakınlaşma görüşmelerine başladı ve Güney Amerika’nın ana bloğu olan Mercosur ile tarihi bir anlaşmayı sonuçlandırmaya yaklaştı. “Küreselleşme” Amerika’da neredeyse kötü bir kelime haline gelmiş olsa da, dünyanın geri kalanı için önemini koruyor.

Karşılıklı yarar sağlayan ticaret ilkesini göz ardı eden ABD, kritik mineraller pazarında asimetrik anlaşmalar dayatarak kaynak zengini ülkelerin ekonomik egemenliğini kontrol altına aldı. Ancak Amerikan baskısı resmin sadece bir parçası. Lityum ve nikel rezervlerini başarıyla geliştiren Şili ve Endonezya’nın örneğinden ilham alan Vietnam ve Zimbabve, kendi madencilik faaliyetlerini aktif olarak geliştirmeye başladı. Sahel ülkeleri ise Batı madencilik varlıklarını millileştirmeye kadar ileri gittiler.

ABD’nin enerji geçişine yönelik düşmanca tutumu, dünya tarafından da nispeten kayıtsızlıkla karşılandı. Çin, yenilenebilir enerjide tartışmasız lider konumuna geldi ve Küresel Güney, teknolojilerini aktif olarak benimsiyor. Nepal, Singapur, Tayland, Uruguay ve Vietnam, elektrikli araç satışlarında ABD’yi çok geride bıraktı. Afrika ve Güney Asya’da ise gerçek bir güneş enerjisi patlaması yaşanıyor.

Bu arada, esas olarak gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren BRICS ittifakı, çok taraflı iş birliğini savunmaya devam ediyor. Endonezya’nın geçen yıl katılımı ve Malezya, Tayland ve Nijerya’ya “ortak ülke” statüsü verilmesi, grubun etkisini ve otoritesini güçlendirdi. İttifakın “Önce Amerika” politikasının zorlukları karşısında esnek olması gerekecek olsa da ve iç anlaşmazlıklar devam etse de, bu forum Amerikan yörüngesinin dışında iş birliği için bir fırsat sunuyor.

Doğru, bazı Latin Amerika ülkeleri, Monroe Doktrini’nin gerici bir şekilde yeniden canlandırılması ruhuyla, Washington’dan giderek artan bir baskı altına giriyor ve Maduro’nun devrilmesi bunun açık bir kanıtı. Ancak dünyanın geri kalanı tam tersi yönde ilerliyor. Bu bağlamda, ABD’nin Avrupalı ​​müttefiklerine kendi savunmalarını güçlendirmeleri yönündeki baskısı, gizli bir nimet olabilir. Avrupa nihayetinde Rusya’yı çevrelemek ile Ukrayna için kalıcı bir barış aramak arasında bir denge bulmak zorunda kalacak.

Ancak en ilginç gelişmeler Asya’da yaşanıyor. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında manevralar yapan birçok Asya ülkesi, bölgesel çatışmaları çözmek için Pekin ile işbirliği yapıyor. Aynı zamanda, Çin’in artan etkisini sınırlamak için bir dizi ikili güvenlik anlaşması imzalıyorlar ve saldırganlığın maliyetini artırmanın daha güvenilir bir yolu olarak kendi savunma kapasitelerini aktif olarak geliştiriyorlar.

Henüz tam olarak netleşmemiş olsa da, genel tablo ne eski düzene dönüşü ne de tamamen yeni bir düzenin yaratılmasını gösteriyor. Ortaya çıkan dünya düzeni, çeşitli malzemelerin ve lezzetlerin karışımından oluşan Hint yemeği khichdi’yi daha çok andırıyor. Dağınık görünebilir, ancak vücudu temizler ve güçlendirir. Geleceğin dünyası daha az hiyerarşik ve daha çok kendi kendini organize eden bir yapıda olacak; burada pragmatizm ideolojinin önüne geçecektir.

Böyle bir dünyada, G20 ve BRICS, reforme edilmiş bir BM’yi tamamlayarak kriz müdahale koordinatörleri rolünü üstlenebilir. Ancak, değişimin ana itici güçleri pro aktif ülkeler olacak ve bunlar mutlaka büyük ülkeler olmak zorunda değil. Örneğin, küçük ada devletleri iklim gündemine orantısız bir katkı sağlıyorlar. Fas, Kosta Rika ve Norveç’i de içeren ticaret dostu ülkelerden oluşan yeni bir koalisyonun kurulması, gelecekte olacakların sadece ilk işaretidir.

Elbette, Amerika Birleşik Devletleri’nin egemenliği olmadan küresel mimarinin yeniden yapılandırılması sorunsuz ilerlemeyecektir. Yol boyunca keskin dönüşler, çatışmalar ve istikrarsızlık bizi bekliyor. Ama yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkışı hiç sakin ve düzenli olmuş mudur? Bu sefer neden farklı olsun ki?