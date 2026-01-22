Sadettin Saran’ın duruşması ertelendi

Sadettin Saran, S Sport’tan yargılanıyor

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran‘ın yargılandığı “yasa dışı bahis reklamı” davası 4 Haziran’a ertelendi.

Sadettin Saran, yargılandığı davada savunmasını tamamladı.

Duruşmada kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin yaklaşık 5 milyon lira olduğunu beyan eden Saran, faaliyet alanlarından birinin spor yayıncılığı olduğunu belirtti. Türkiye’de ve yurt dışında önde gelen spor organizasyonlarının yayınlarını kendi kanalları aracılığıyla izleyiciyle buluşturduklarını ifade etti.

Yayınladıkları müsabakalarda ekrana yansıyan reklamlara müdahale etme imkanlarının bulunmadığını savunan Saran, yurt dışından kendilerine iletilen sinyalin olduğu gibi yayınlandığını kaydetti.

Mahkeme hakiminin, “Yayıncı olarak sinyallere yerel müdahale şansınız var mı?” sorusuna Saran, teknik açıdan bunun mümkün olmadığını belirterek, böyle bir müdahalenin yayın akışını bozacağını ve karşılaşmaların izlenemez hale geleceğini söyledi. Müdahale halinde sahadaki hareketli görüntüler nedeniyle futbolcuların, topun ya da gol anlarının otomatik olarak bulanıklaşabileceğini dile getirdi.

Hakimin, 2023 yılında dört ayrı tarihte yayınlanan müsabakalarda reklamların engellenmesine yönelik herhangi bir girişim olup olmadığını sorması üzerine Saran, haklarında soruşturma başlatılmadan önce yayıncılara “temiz sinyal” verilmesi konusunda uyarılarda bulunduklarını aktardı. “Herkes böyle yapıyor, biz de yapalım” anlayışıyla hareket etmediklerini vurgulayan Saran, Türkiye’deki hassasiyetleri muhataplarına açıkça ilettiklerini ifade etti.

Sonuç alınamaması üzerine, sözleşmeye aykırı olmasına ve cezai şartlar bulunmasına rağmen İtalya ve İspanya liglerine ait maçları yayından kaldırdıklarını belirten Saran, bu adımı Türkiye’de başka hiçbir yayıncının atmadığını söyledi. Hatta yayın paketlerini satın alan bazı kuruluşların bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Saran, kardeşiyle birlikte konuyu UEFA Başkanı’na da ilettiklerini, UEFA Başkanı’nın ise daha sonra durumu Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü kendilerine aktardığını ifade etti.

Savunmasının sonunda üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirten Sadettin Saran, mahkemeden beraatini talep etti.

Bu arada Sadettin Saran’ın yurtdışı yasağı kaldırıldı.

Saran duruşma salonunda – Video