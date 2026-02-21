Galatasaray’da Victor Osimhen krizi

Victor Osimhen yine sorun çıkardı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Play-Off Turu ilk maçında Juventus’u 5-2 mağlup eden Galatasaray’da Victor Osimhen problem olmayı sürdürüyor.

Bu sezon 23 maçta 15 gol, 5 asistle oynayan Nijeryalı futbolcu, gol atamadığı Juventus karşılaşmasının ardından saha içerisinde takım arkadaşlarına agresif harketletde bulunmuştu.

İddialara göre 27 yaşındaki santrfora soyunma odasında tepkiler arttı ve kimi kaynaklara göre fiziksel tartışma yaşandı.

Ardından Galatasaray Kulübü, Osimhen’in Konyaspor maçında dinlendirileceğini açıkladı.

Osimhen bu açıklamanın ardından yurtdışına tatile gitti ve oradan sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı.

Bu hareket, Galatasaraylı futbolcuların yıldız oyuncuya karşı tepkilerinin daha da artmasına neden oldu.

Bazı çevreler ise Victor Osimhen’in 3 aydır maaşını alamadığını, bu yüzden tepkili ve agresif hareketlerde bulunduğunu ve oynamaktan kaçındığını öne sürüyor.

