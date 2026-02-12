Acun Ilıcalı: Premier Lig’e çıkmak istemedim!

Acun Ilıcalı: 120 milyon sterlin harcadım

İngiltere Championship Ligi’nde zirve yarışında yer alan Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Daily Mail gazetesine konuştu:

Acun Ilıcalı, takımı Premier Lig’e taşımak istediğini ancak teknik direktör Liam Rosenior’un oyun tarzıyla bunu gerçekleştirmek istemediğini söyledi. Rosenior, 2024’te takım play-off’un üç puan gerisinde kalmasına rağmen görevden alınmıştı.

Ilıcalı, başarıyı eğlenceli futbolla birlikte istediğini ve topa sahip olma oranı yüksek ancak az gol pozisyonu üreten bir anlayışı tercih etmediğini belirtti. “Rosenior’un felsefesini değiştirmek yerine onu değiştirdim” dedi.

Hull City son dört yılda zarar açıkladı; maaş giderleri Championship’te en yüksek yedinci seviyeye çıktı ve ücretlerin ciroya oranı yüzde 142’ye ulaştı. Kulüp, Louie Barry transferine ilişkin gecikmiş ödeme nedeniyle iki transfer dönemi ambargo yaşadı.

Ilıcalı, dört yılda beş teknik direktörle çalıştı. Son olarak göreve gelen Sergej Jakirovic, takımı küme düşme hattından yükselme adaylığına taşıdı.

Ilıcalı, kulübe yaklaşık 120 milyon sterlin yatırım yaptığını ve finansal risk almaktan çekinmediğini söyledi. Hedefin Premier Lig’e yükselmek ve ardından Avrupa kupalarında yer almak olduğunu ifade etti.

Hull City, Watford ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Ilıcalı, golsüz beraberlikleri tercih etmediğini belirtti.

