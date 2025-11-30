Papa, Türkiye ziyaretini tamamladı!

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, 27 Kasım’da başladığı Türkiye ziyaretini bugün tamamladı. Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ve İstanbul’da hem dini hem kültürel temaslarda bulunan Papa, dört günlük programının ardından saat 14.55’te Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı. İstanbul’dan Lübnan’ın başkenti Beyrut’a geçen Papa 14. Leo, burada üç gün sürecek temaslarda bulunacak.

Ankara’dan İstanbul’a uzanan yoğun program

Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ilk gününde Anıtkabir’e çıkarak Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Aynı gün İstanbul’a geçen Papa, ertesi sabah Saint Esprit Kilisesi ve Bomonti Fransız Fakirhanesi’ni ziyaret etti.

Helikopterle İznik’e geçen Papa, uzun yıllar sular altında kalan Aziz Neofitos Bazilikası’nın kalıntılarını inceledi ve arkeolojik alanda ayin yönetti.

Sultanahmet ve Süryani cemaatine ziyaret

Ziyaretinin üçüncü gününde Papa 14. Leo, saat 09.30’da Sultanahmet Camii’ne geldi. Kendisine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ve Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Yavuz Güner eşlik etti.

Ardından Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nde Hristiyan cemaat temsilcileriyle buluşan Papa, gün içinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. Akşam saatlerinde Volkswagen Arena’daki geniş katılımlı ayini yönetti.

Kumkapı’daki Patriklik Kilisesi’ndeki ayine katılan Papa, buradaki temaslarının ardından Balat’taki Fener Rum Patrikhanesi’ne geçti. Aya Yorgi Kilisesi’nde düzenlenen ayinde Bartholomeos ile birlikte yer aldı.

Atatürk Havalimanı’nda uğurlama töreni

Papa 14. Leo, patrikhane ziyaretinin ardından 14.20’de Balat’tan ayrıldı. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen törenle uğurlanan Papa’yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ve yetkililer Devlet Konuk Evi’nde karşıladı.

Uçağın merdivenlerinden kendisini uğurlayanlara el sallayan Papa, Lübnan’a gitmek üzere Türkiye’den ayrıldı.

Ersoy’dan mesaj: Türkiye barış ve hoşgörü duruşunu sürdürecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Papa 14. Leo’ya teşekkür ederek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirmesiyle mihmandarlığını yürüttüğümüz Vatikan Devlet Başkanı Sayın Papa 14. Leo, ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaretini bugün tamamladı ve kendilerini uğurladık. Ziyaret süresince medeniyetimizin köklü birikimini ve kültürel zenginliklerimizi paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduk. Türkiye’nin barışı, hoşgörüyü ve insanlık değerlerini merkeze alan duruşunu her platformda kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha vurguluyoruz.”

Papa 14. Leo Lübnan’da törenle karşılandı

İstanbul’dan hareket eden uçak Beyrut Havalimanı’na indi. Papa 14. Leo, burada Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam ve askeri yetkililer tarafından törenle karşılandı.

Papa’nın üç günlük ziyareti boyunca Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda üst düzey görüşmelere katılması, Beyrut ve çevresinde dini toplantılar gerçekleştirmesi planlanıyor. Güzergâh boyunca çok sayıda kişinin Papa’yı karşılamak üzere toplandığı bildirildi.

