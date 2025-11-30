Papa 14. Leo, Mattia Ahmet’in babasıyla buluştu

Türkiye temasları kapsamında İstanbul’da bulunan Papa 14. Leo, Vatikan’ın İstanbul Temsilciliğinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi ile bir araya geldi. Oğlunu iki hafta önce kaybeden Minguzzi, görüşmenin ardından gözyaşlarını tutamadı. “Bugün ağladım ama mutluluktan ağladım. Bunu da yaptı Ahmet, beni Papa ile görüştürdü” diyerek yaşadığı duyguyu anlattı.

Mattia Ahmet’in babası Andrea Minguzzi: Papa’ya mektup yazmıştım

Andrea Minguzzi, görüşmenin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Papa’ya iki hafta önce bir mektup gönderdiğini söyleyen Minguzzi, bugün bu isteğinin gerçekleştiğini ifade etti. Papa’dan hem ailesi hem de oğlu Mattia Ahmet için dua edilmesini rica ettiğini aktardı.

“Oğlumun hatırası barışa ilham versin”

Minguzzi, açıklamasında oğlunun hatırasının insanlar arasında barış ve kardeşliği güçlendiren bir ilham kaynağı olmasını dilediğini söyledi. Mattia Ahmet’in Müslümanlar tarafından da “kardeşliğin meleği” olarak görüldüğünü vurgulayan Minguzzi, bunun inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini belirtti.

“Hayatımın en büyük hayallerinden biri gerçekleşti”

Görüşme sonrası sık sık gözyaşlarına hâkim olamayan Minguzzi, Papa’nın kendisini kabul etmesinin kendisi için çok büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi. “Beni huzuruna aldığı için kendisine en içten şükranlarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

