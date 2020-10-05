Venezuela’dan Ambargo Karşıtı Yasa Hazırlığı

Başkan Nicolas Maduro’nun Ulusal Kurucu Meclis (ANC) tarafından onaylanmak üzere yasayı sundu. Onaylanırsa, bu yasal araç Washington tarafından ülkeyi boğmak için dayatılan zorlayıcı ve tek taraflı önlemlerle yüzleşmek için yasal bir cevap haline gelecek.

Maduro’ya göre kanun, iç ekonomik faaliyeti ve dış üretken ittifakları canlandırmak için kamu yönetiminin güçlendirilmesi, ülkenin gelirinin iyileştirilmesi ve esnek kontroller altında yeterli teşvikler yaratılması için eylemleri teşvik edecek.

Yasa karma şirketlerde Devletin hisse katılımını daha esnek hale getirerek yatırımları teşvik edecek stratejik sektörlerin gelişmesi için ülke içindeki ve dışındaki firmalarla verimli ittifaklar kurmaya yardımcı olacak.

Maduro, teklifi sunarken, tüm bunların işgücü ve vergi teşviklerini kolaylaştıracağını ve ticari operasyonlarda kripto para biriminin finansal zulümden kaçmak için kullanımını güçlendireceğini vurguladı.