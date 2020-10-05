Trump İlk Pozitif Test Sonucunu Gizlemiş

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The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü pozitif çıkan ilk koronavirüs test sonucunu gizleyip 2. testin sonucunu bekledi.

Sürecin başından beri koronavirüs pandemisini ciddiye almayan ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye yatırılmıştı.

The Wall Street Journal’ın Trump’ın sağlık durumunu yakından bilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı perşembe günü Fox News’ten Sean Hannity’e demeç vermeden önce Kovid-19 hızlı test sonucu pozitif geldi ama televizyona çıktığında bunu söylemedi.

Trump röportaj sırasında testinin pozitif çıktığından bahsetmeyip danışmanı Hope Hicks’in virüse yakalandığını söylemişti.

2. testin sonucu da pozitif çıkınca, Trump Twitter üzerinden Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.

Trump’ın danışmanı Hope Hicks’in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından Trump çiftinin koronavirüs testleri de pozitif çıkmıştı.