Trump’tan yeni hamle: Venezuelalılar sınır dışı ediliyor

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın 1798 tarihli Alien Enemies Act (Yabancı Düşmanlar Yasası) kapsamında Venezuelalı göçmenleri hızlıca sınır dışı etme kararını destekledi. Bu yasa, daha önce yalnızca savaş dönemlerinde – 1812, I. Dünya ve II. Dünya Savaşı – kullanılmıştı.

Trump yönetimi, yasa kapsamında Venezuelalı göçmenleri, El Salvador’daki maksimum güvenlikli cezaevine gönderdi. Geri gönderilen kişilerden bazılarının “Tren de Aragua” adlı çete üyeleri olduğu iddia edildi.

Yüksek Mahkeme sınır dışı kararını onadı

Mahkeme 5’e karşı 4 oyla, daha önce Washington’da bir bölge mahkemesinin verdiği sınır dışı durdurma kararını kaldırdı. Ancak mahkeme, göçmenlerin sınır dışı edilmeden önce hukuki haklarını kullanmaları gerektiğine de hükmetti. Kararda şu ifadeler yer aldı: AEA kapsamında sınır dışı edilmek istenen kişiler, bu karara itiraz etme hakkına sahiptir.

Yargıçlar, teknik nedenlerle mahkemeler arası yetki uyuşmazlığına dikkat çekerek, bu tür davaların doğru bölgede açılması gerektiğini vurguladı. Davacılar Texas’ta bulunurken, durdurma kararı Washington’daki bir mahkemeden çıkmıştı.

Trump’tan kutlama mesajı: “Adaletin büyük günü”

Trump, kararı sosyal medya platformu Truth Social’da, “Yüksek Mahkeme, ülkemizde hukukun üstünlüğünü korumuştur. Bu karar, herhangi bir başkanın sınırlarımızı güvence altına almasını ve halkımızı korumasını sağlamaktadır. Amerika için büyük bir adalet günü” sözleriyle duyurdu.

Hukuki tartışma büyüyor

Karar, hem içerdiği tarihi bağlam hem de hukuki sonuçları açısından tartışma yarattı. Trump yönetimi, 1798 tarihli yasayı temel alarak göçmenleri hızlıca sınır dışı ederken, birçok hukukçu bu uygulamanın ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine yol açabileceği görüşünde.

Bazı avukatlar, sınır dışı edilen Venezuelalıların çete üyesi olmadığını ve suç işlemediklerini, yalnızca dövmeleri nedeniyle hedef alındıklarını öne sürdü.

El Salvador’daki görüntüler tepki çekti

Trump yönetimi, El Salvador’daki cezaevine gönderilen göçmenlerin zincirlenmiş ve saçları kazınmış fotoğraflarını “sert mücadele”nin simgesi olarak kamuoyuyla paylaştı. Ancak insan hakları savunucuları, bu uygulamaların suçsuz göçmenlere de zarar verebileceğini belirtiyor.