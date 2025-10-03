Galatasaray’dan Tofaş’a ders

Galatasaray ikinci çeyrekte geri döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk hafta son şampiyon Fenerbahçe Beko‘yu 80-78 mağlup eden Tofaş bu kez Galatasaray MCT Technic’e konuk oldu. Geçen sezon ligi 11. sırada tamamlayan mavi-beyazlılar, ilk periyodu 24-20 önde kapattı. İkinci periyotta Galatasaray, 34-28 öne geçerken devreye 49-42 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de sarı-kırmızılılar, ilk bölümü 59-49 önde geçerken 30. dakikayı 72-63 avantajlı tamamladı. Son periyotta Tofaş son 8 saniye kala 89-89’a getirirken 91-90 öne geçti. Ama son gülen 93-91 ile Galatasaray oldu.

93-91

GALATASARAY MCT TECHNIC-TOFAŞ

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi

1. PERİYOT: 20-24

2. PERİYOT: 29-18 (49-42)

3. PERİYOT: 23-21 (72-63)

4. PERİYOT: 21-28

GALATASARAY MCT TECHNIC: Fabian White Jr. 9, James Palmer Jr. 27, Errick McCollum 18, Freddie Gillespie 2, Rıdvan Öncel, Christian Bishop, Will Cummings 18, John Meeks 10, Muhsin Yaşar 2, Tibet Görener 7

TOFAŞ: Joe Thomasson 5, Maxwell Lewis 4, Marek Blazevic 25, Alex Perez 8, Yiğitcan Saybir 17, Isaiah Whaley 4, Hugo Besson 16, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 8, Lynn Kidd 4