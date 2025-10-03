Galatasaray’dan Tofaş’a ders
Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Fenerbahçe'yi yenen Tofaş'ı evine eli boş gönderdi
Galatasaray ikinci çeyrekte geri döndü
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk hafta son şampiyon Fenerbahçe Beko‘yu 80-78 mağlup eden Tofaş bu kez Galatasaray MCT Technic’e konuk oldu. Geçen sezon ligi 11. sırada tamamlayan mavi-beyazlılar, ilk periyodu 24-20 önde kapattı. İkinci periyotta Galatasaray, 34-28 öne geçerken devreye 49-42 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte de sarı-kırmızılılar, ilk bölümü 59-49 önde geçerken 30. dakikayı 72-63 avantajlı tamamladı. Son periyotta Tofaş son 8 saniye kala 89-89’a getirirken 91-90 öne geçti. Ama son gülen 93-91 ile Galatasaray oldu.
93-91
GALATASARAY MCT TECHNIC-TOFAŞ
SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi
1. PERİYOT: 20-24
2. PERİYOT: 29-18 (49-42)
3. PERİYOT: 23-21 (72-63)
4. PERİYOT: 21-28
GALATASARAY MCT TECHNIC: Fabian White Jr. 9, James Palmer Jr. 27, Errick McCollum 18, Freddie Gillespie 2, Rıdvan Öncel, Christian Bishop, Will Cummings 18, John Meeks 10, Muhsin Yaşar 2, Tibet Görener 7
TOFAŞ: Joe Thomasson 5, Maxwell Lewis 4, Marek Blazevic 25, Alex Perez 8, Yiğitcan Saybir 17, Isaiah Whaley 4, Hugo Besson 16, Özgür Cengiz, Tolga Geçim 8, Lynn Kidd 4