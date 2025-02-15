Beşiktaş, Trabzonspor’u Mağlup Etti

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadelede, siyah-beyazlı ekip Rafa Silva’nın dönüşüyle ilk 11’de tek değişiklik yaptı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, geçen hafta Sivasspor karşısında forma verdiği Ernest Muçi’yi yedeğe çekerek, kart cezası biten Rafa Silva’ya 11’de görev verdi.
Beşiktaş Trabzon engelini aştı
- dakikada sol kanattan Masuaku’nun ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, Rafa Silva’nın önünde kaldı. Oyuncunun, ceza yayından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- dakikada sol kanattan gelişen atakta Rashica’nın ortasında altıpas önünde Immobile’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.
- dakikada Trabzonspor öne geçti. Rafa Silva’nın hatalı pasıyla sağ iç kulvarda topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı bekletmeden Banza’ya aktardı. Oyuncunun penaltı noktası yakınından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert Günok’un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.45. dakikada sağ kanattan Svensson’un ortasında ceza sahası sol çaprazından Immobile’nin şutunda top kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.53. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Masuaku’nun yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva’nın savunma oyuncularına rağmen sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
- dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Immobile’nin pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Rashica’nın kale önüne yaptığı yerden ortada top, Batagov’un ters dokunuşuyla ağlarla buluştu: 2-1.
- dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topu önünde bulan Banza’nın ceza sahasının birkaç metre dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla dışarı çıktı.
Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Mert Günok’a 100. Maç Plaketi
Trabzonspor maçı öncesinde, Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok’a 100. maç plaketi verildi. Fair Play ödülüne de layık görülen Günok, ödülünü Bolu Kartalkaya’daki yangın nedeniyle ertelemişti.
Şenol Güneş 12 Yıl Sonra Tüpraş Stadı’nda Rakip Oldu
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra Tüpraş Stadı’nda Beşiktaş’a rakip olarak döndü. Siyah-beyazlılarla iki lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli teknik adam, uzun bir aradan sonra Trabzonspor yedek kulübesinde eski takımına karşı sahaya çıktı.