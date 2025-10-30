Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025 açıklandı

Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2025 sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da tanınan dört uluslararası değerlendirme kuruluşundan biri olan Leiden Ranking, bu yıl 1594 üniversiteyi değerlendirmeye aldı.

Geçen yıl 1506 kurumun yer aldığı sıralamada bu yıl sayı artarken, değerlendirmelerde üniversitelerin yalnızca yayın sayısı değil; atıf etkisi, uluslararası iş birliği, açık erişim performansı ve toplumsal katkı potansiyeli de dikkate alındı.

Türkiye’den 45 üniversite listede

CWTS Leiden Ranking 2025 sonuçlarına göre, Türkiye’den 45 üniversite sıralamaya girdi. Türkiye sıralamasında birinci olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, dünya genelinde 302’nci sırada yer aldı. Onu Hacettepe Üniversitesi (378) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (564) izledi.

Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında Koç, Bilkent, Başkent, İstanbul Medipol ve Sabancı Üniversitesi de listeye girmeyi başardı.

Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi (2025)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Dünya 302

Hacettepe Üniversitesi – Dünya 378

İstanbul Teknik Üniversitesi – Dünya 564

Ankara Üniversitesi – Dünya 596

Gazi Üniversitesi – Dünya 610

Ege Üniversitesi – Dünya 618

İstanbul Üniversitesi – Dünya 672

Yıldız Teknik Üniversitesi – Dünya 702

Atatürk Üniversitesi – Dünya 749

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – Dünya 766

Anadolu üniversiteleri yükselişte

Sıralamada yalnızca büyük şehir üniversiteleri değil, Anadolu’daki birçok yükseköğretim kurumu da dikkat çekti. Erciyes (810), Fırat (900), Çukurova (913) ve Selçuk Üniversitesi (963) gibi bölgesel kurumlar, uluslararası düzeyde artan görünürlükleriyle öne çıktı.

Bu tablo, Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretilen akademik bilginin küresel ölçekte tanınmaya başladığını ortaya koyuyor.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Bu başarı, Türk biliminin küresel yükselişidir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, elde edilen başarının yalnızca bir sıralama sonucu değil, Türkiye’nin bilim yolculuğundaki ilerlemesinin somut göstergesi olduğunu söyledi:

“Dünya genel sıralamasında 32 basamak yükselerek 302’nci olmamız ve Türkiye’de birinciliğimizi korumamız, bilimsel yayınlarımızın uluslararası etkisini artırdığımızın göstergesidir. Bu başarıyı, köklü sağlık eğitimi geleneğimizden aldığımız güçle elde ettik. Bizim için asıl önemli olan, bu bilimin insanlığa faydasıdır.”

Prof. Dr. Aydın, üniversitenin yalnızca Türkiye’de değil, Somali, Sudan, Suriye, Özbekistan, Bosna-Hersek, Bangsamoro (Filipinler), Kırgızistan, KKTC ve Filistin gibi ülkelerde de sağlık eğitimi ve araştırmaların lokomotifi olduğunu belirtti.

“Somali’den Bosna’ya, Bangsamoro’dan Buhara’ya uzanan geniş bir coğrafyada bilgi ve tecrübemizi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Hedefimiz yalnızca sıralamalarda yükselmek değil, Türkiye’nin bilimsel itibarını kalıcı hale getirmektir.”

