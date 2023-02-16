Fatih Altaylı: Üniversiteler Açılacak

Kahramanmaraş depremlerinin ardından üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararında geri adım atıldığı ileri sürüldü.

6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, “Türkiye genelindeki tüm KYK yurtları yaz sonuna kadar depremzedelere tahsis edilecek. Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz” demişti.

Fatih Altaylı ise hükümetin hatanın farkına vardığını ancak üniversiteleri açmak için biraz süre geçmesini bekleyeceğini yazdı.

Altaylı’nın yazısından ilgili bölüm şöyle;

“Üniversitelerin kapatılmasına ve yurtların boşaltılmasına karşı tepkiler yükselince yanlıştan dönülme kararı alındığı bilgisi geldi.

Üniversiteleri açacaklarmış. Ancak bunu hemen yapıp “Hata etmişiz” dememek için bir süre bekleyecekler galiba.

Ama açacaklar.

Bu arada Prof. Dr. Ersan Şen okullarının kapatılması nedeniyle hak kaybına uğrayan gençlerin Danıştay’da dava açabilmeleri için bir örnek dilekçe hazırladı.

teketek@haberturk.com adresine mail atan öğrencilere bu metni yollayacağım ki, haklarını arayabilsinler.”

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