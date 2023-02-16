Türkiye
Atabey Apartmanı Müteahhidi Haydar Kurtal Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş depremleri sonrasında yıkılan ve 248 saat sonra Aleyna Ölmez'in sağ olarak kurtarıldığı Atabey Apartmanı müteahhidi Haydar Kurtal yakalandı.
Depremden 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in sağ olarak çıkarıldığı Atabey Apartmanı’nın müteahhidi Haydar Kurtal İstanbul’da gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 müteahhit daha İstanbul’da yakalandı. Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan 5 binaya ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 5 şüpheli İstanbul’da gözaltına alındı.
Yakalanan müteahhitlerden birinin de Kahramanmaraş’ta depremden 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’in sağ olarak çıkarıldığı Atabey Apartmanı’nın müteahhidi Haydar Kurtal olduğu öğrenildi.
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