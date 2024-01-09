Murat Kurum: Tavuk suyu çorbası, her cuma etli pilav…

Üsküdar Nevmekan’da gençlerle bir araya gelen İBB başkan adayı Murat Kurum mekanda öğrencilere her gün mercimek çorbası, domates çorbası ve tavuk suyu dağıtılacağını, her cuma akşamı da etli pilav verileceğini söyledi.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, gençlere yönelik seçim vaadini açıkladı ve 39 ilçede açılacak Nevmekan isimli yerlerde öğrencilere her gün mercimek çorbası, domates çorbası, tavuk suyu dağıtılacağını, her cuma akşamı da etli pilav verileceğini vaat etti.

31 Mart yerel seçimleri öncesi kampanya çalışmalarına başlayan Murat Kurum, Üsküdar’daki Nevmekan’da gençlere mercimek çorbası dağıttı.

Çorba dağıtımı sırasında gençlerle sohbet eden Kurum, vaatlerini şöyle sıraladı:

“Gençliğimizle, gençlerimizle birlikte bu mekanların sayısını artırmak için yola çıkıyoruz. Bu ve bunun gibi mekanlarımızı, 39 ilçemizde nevmekanlarımızı yapacağız.

Kuracağımız ofislerde iş yapmanıza imkan sağlayacağız. Ayrıca arkadaşımız ‘Hep mercimek çorbası çıkıyor’ dedi. Mercimek çorbasını değiştiriyoruz. Arada bir domates çorbası, yayla çorbası, tavuk suyu başkanımız verecek. Her cuma da 6’da çorbanın dışında bir de etli pilav vereceğiz.”

Öte yandan Murat Kurum, İSTOÇ’u da ziyaret etti.

İstanbul’un sorunlarına yönelik görüşü ve yerel seçimlerin kazanılması durumundaki ilk icraati ile ilgili soruya yanıt veren Kurum şunları söyledi:

“İstanbul’un en büyük sorunu, mevcut yönetimin İstanbul’a olan ilgisizliği. Yani, bu ilgisizlik olduğu sürece sorun devam eder, bir sorun varsa çözüme ilişkin bir ilgi göstereceksiniz, irade göstereceksiniz. Biz İstanbul’a ilgimizi göstereceğiz, mesaimizi göstereceğiz, gençliğimizi göstereceğiz ve çalışkanlığımızla birlikte de bu projeleri yapacak ve sadece İstanbul’a odaklanacağız. Bakın çok önemli; İstanbul basamak olmaz. Gelecek için burayı bir basamak olarak kullanamazsınız.”