Telafi Eğitimi Zorunlu Mu? Bakan Selçuk Açıkladı

Bakan Ziya Selçuk Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu ve telafi eğitimi zorunlu mu sorusuna cevap verdi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziya Selçuk, “Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimin tamamını yaptık diyemeyiz fakat yapmak istediğimizin fevkinde işler yaptık. Okulları 19 Haziran’a kadar 3 haftalığına açsaydık, emin olun çok daha devasa sorunlarımız olacaktı. Yaz kitaplarını Pazartesi, salı tanıtacağız. Hemen illerde, ilçelerde okullardan velilere ulaştıracağız.” dedi.

Telafi Eğitimi Zorunlu Mu? Yanıt Geldi

Selçuk, 31 Ağustos’ta devlet okullarında başlayacak telafi eğitimlerinin zorunlu olmadığını bildirdi.

Ziya Selçuk koronavirüs salgınında olası ikinci dalgaya da değinerek “Birçok senaryoya göre hazırlıklarımız var. Problem nereye doğru evrilirse tedbir konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Telafi eğitim takvimine dair detaylar da paylaşan Selçuk, “31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze telafi eğitimleri 3 hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek” dedi.

Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim süreci oluyor.