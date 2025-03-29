29 Mart 2025 burç Yorumları cesaret ve içsel dönüşüm temalarını ön plana çıkarıyor. Ay’ın Aslan burcundaki seyri, özgüveni artırırken; Merkür’ün Plüton ile yaptığı sert etkileşim, zihinsel anlamda derinleşmeye işaret ediyor. Gerçekleri kabullenme, korkusuzca adım atma ve kendini ifade etme konusunda gökyüzü sizi destekliyor.

29 Mart 2025 Burç Yorumları

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Bugün cesaretinize cesaret katılabilir. Yaratıcılığınız ve liderlik yönünüz ön planda. Ancak özellikle öğleden sonra, düşünmeden verilen sözlerin pişmanlık doğurabileceğini unutmayın.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Ev ve aileyle ilgili konular gündeminizde olabilir. Güvende hissetme ihtiyacınız artabilir. Kontrolünüz dışında gelişen olaylara karşı daha esnek olmayı denemelisiniz.

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

29 Mart 2025 günü yani Bugün zihniniz çok aktif, fakat dağılmaya açık. Duyduğunuz bir haber ya da aldığınız bir mesaj sizi derinden etkileyebilir. Yazın, çizin, konuşun ama en çok da dinleyin.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Maddi meselelerde alacağınız kararlar uzun vadeli olabilir. Harcamalar konusunda daha temkinli davranmakta fayda var. Bir arkadaşınızla para yüzünden anlaşmazlık çıkabilir.

Aslan (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Ay sizin burcunuzdayken dikkatler üzerinizde olacak. Güne parlak bir enerjiyle başlıyorsunuz. Ancak aşırı gurur ve inat, ilişkilerde gerilime sebep olabilir. Dengede kalın.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Kendinizi biraz yalnız ya da içe kapanmış hissedebilirsiniz. Bu ruh hâli yaratıcı işlerde size avantaj sağlayabilir. Bir sır öğrenebilir ya da geçmişteki bir gerçekle yüzleşebilirsiniz.

Terazi (23 Eylül – 22 Ekim)

Sosyal çevrenizde değişim sinyalleri var. Yeni insanlarla tanışabilir, eski dostluklarla vedalaşabilirsiniz. İçinize sinmeyen ortamlarda bulunmamaya özen gösterin.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Kariyer konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir sorumluluk ya da görev gündeme gelebilir. Soğukkanlılığınızı koruyarak kontrolü elinizde tutmanız gereken bir gün.

Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Hayata dair inançlarınızı sorgulayabilirsiniz. Uzaklar, yolculuklar ya da yüksek öğrenimle ilgili konular önünüze çıkabilir. Düşünce tarzınızı değiştiren bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

İlişkilerde samimiyet test ediliyor. Ortaklaşa alınan maddi kararlar önem kazanıyor. Güven temelinde konuşmalar yapmaya açık olun, sertleşmek yerine şeffaflıkla ilerleyin.

Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

29 Mart 2025 İtibari ile ilişkilerinizde derin duygular öne çıkıyor. Partneriniz ya da yakın dostlarınızla yüzleşmeler yaşanabilir. Açık olmak iyidir ancak yıkıcı değil, yapıcı olun.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

İş temponuz artabilir, detaylara daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Sağlıkla ilgili ihmallerin bedeli olabilir; bedeninizi dinleyin, gerekirse durun ve dinlenin.

29 Mart 2025 Günün Astro Tüyosu:

“Gerçekten değişmek isteyen, konfor alanını terk eder. Bugün değişimin cesaretle kol kola yürüdüğü bir gün.”

Yıldızlar size dönüşümün eşiğinde olduğunuzu söylüyor. Cesaretinizi toplayın ve kendiniz için adım atın.